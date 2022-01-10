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2022.01.10 14:44

Жителям Литвы начали выплачивать повышенные пенсии

Новая газета – Балтия2022.01.10 14:44
Пенсионерка
Пенсионерка / Shutterstock nuotr.

С января фонд социального страхования (Sodra) уже провел пересчет и начал выплачивать жителям Литвы повышенные пенсии по старости и другие пенсии социального страхования, сообщает министерство социальных дел.

В этом году их пересчитали по новому принципу. В Литве пенсии по старости состоят из двух частей — общей и индивидуальной. Общая часть пенсии в этом году после индексации увеличится на 8,47%, индивидуальная часть вырастет на 12,71%.

С этого года иначе будут считать общую часть — пенсионеры со стажем работы не менее 15 лет, но без обязательного стажа, будут получать 215,09 евро. Те, у кого стаж больше, будут получать больше.

Согласно подсчетам, средняя пенсия по старости увеличится с 414 до 465 евро. Базовый размер вдовьих пенсий увеличится с 28,63 до 32 евро. Такие же выплаты будут ежемесячно получать все одинокие пенсионеры в Литве.

С января почти все пенсионеры и получатели пенсионных пособий в Литве будут получать пересчитанные выплаты. Исключение составят те, кто на пенсию вышел досрочно — им выплаты по новому порядку заплатят с февраля.

"Новая газета - Балтия"

# Литва
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