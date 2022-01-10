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2022.01.10 13:08

В США объявлены победители кинопремии "Золотой глобус"

Радио «Cвобода»2022.01.10 13:08
Джейн Кэмпион
Джейн Кэмпион / AP nuotr.

В США объявлены лауреаты 79-й премии "Золотой глобус" за заслуги в области кинематографа и телевидения. В этом году организаторы приняли решение отказаться от трансляции церемонии. Списки победителей публикуются в социальных сетях.

В категории лучший драматический фильм награды удостоилась картина "Власть пса". Её создатель Джейн Кэмпион получила "Золотой глобус" как лучший режиссер.

"Вестсайдская история" Стивена Спилберга стала обладателем премии как лучший фильм-комедия или мюзикл.

Актёр Уилл Смит стал лауреатом "Золотого глобуса" за лучшую драматическую роль в фильме "Король Ричард". Николь Кидман была объявлена лучшей актрисой в драме за игру в фильме "В роли Рикардо".

"Наследники" получил "Золотой глобус" как лучший драматический сериал.

Японская драма "Сядь за руль моей машины" получила награду в номинации "Лучший иностранный фильм".

Композиция No Time To Die певицы Билли Айлиш для последнего фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" завоевала награду за лучшую оригинальную музыку к фильму.

Композитор Ханс Циммер получил "Золотой глобус" за музыку к фильму "Дюна".

Премия "Золотой глобус" считается второй по престижности наградой в мире кино после "Оскара". Победителей определяют 87 членов Голливудской ассоциации иностранной прессы. Традиционно фильмы и сериалы, получившие "Золотой глобус", расцениваются как главные претенденты на "Оскар".

Формат церемонии был изменен после того, как в прошлом году телеканал NBC отказался от традиционной трансляции премии. Причиной стало расследование "Лос-Анджелес таймс", которое выявило нарушения этических норм в организации, а также тот факт, что среди членов ассоциации не было ни одного темнокожего журналиста.

Радио "Свобода"

# Культура
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