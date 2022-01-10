За время протестов в Казахстане погибли 164 человека

В Казахстане за время протестов погибли 164 человека, сообщает оперативный штаб республики в своем телеграм-канале со ссылкой на Минздрав.

Согласно информации штаба, в Алма-Ате погибли 103 человека, в Кызылординской области — 21, в Жамбылской области — 10, в Алматинской области — 8 человек.

Среди погибших есть несовершеннолетние. Детский омбудсмен Аружан Саин сообщала о гибели в Алма-Ате четырехлетней девочки и 11-летнего мальчика во время беспорядков.

За медпомощью в результате беспорядков обратились 2265 человек.

Протесты в Казахстане / Vida Press nuotr.

В Казахстане 2 января вспыхнули массовые протесты из-за роста цен на сжиженный природный газ. Вскоре требования митингующих политизировались, и они потребовали отставки действующей власти. В ночь с 4 на 5 января произошли масштабные столкновения граждан с силовиками в Алматы. После них правительство Казахстана ушло в отставку, а президент ввел чрезвычайное положение на всей территории страны.

Президент Казахстана также обратился за помощью к ОДКБ, назвав протестующих террористами. Своих солдат прислали Россия, Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан.

7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал силовикам без предупреждения «открывать огонь на поражение по преступникам».



"Новая газета - Балтия"