Новости

2022.01.10 08:29

За время протестов в Казахстане погибли 164 человека

Новая газета – Балтия2022.01.10 08:29
Протесты в Казахстане
Протесты в Казахстане / Vida Press nuotr.

В Казахстане за время протестов погибли 164 человека, сообщает оперативный штаб республики в своем телеграм-канале со ссылкой на Минздрав.

Согласно информации штаба, в Алма-Ате погибли 103 человека, в Кызылординской области — 21, в Жамбылской области — 10, в Алматинской области — 8 человек.

Среди погибших есть несовершеннолетние. Детский омбудсмен Аружан Саин сообщала о гибели в Алма-Ате четырехлетней девочки и 11-летнего мальчика во время беспорядков.

За медпомощью в результате беспорядков обратились 2265 человек.

Протесты в Казахстане
Протесты в Казахстане / Vida Press nuotr.

В Казахстане 2 января вспыхнули массовые протесты из-за роста цен на сжиженный природный газ. Вскоре требования митингующих политизировались, и они потребовали отставки действующей власти. В ночь с 4 на 5 января произошли масштабные столкновения граждан с силовиками в Алматы. После них правительство Казахстана ушло в отставку, а президент ввел чрезвычайное положение на всей территории страны.

Президент Казахстана также обратился за помощью к ОДКБ, назвав протестующих террористами. Своих солдат прислали Россия, Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан.

7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал силовикам без предупреждения «открывать огонь на поражение по преступникам».

"Новая газета - Балтия"

Протесты в Казахстане
Протесты в Казахстане
Протесты в Казахстане
# В мире# Казахстан
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Резиденция президента Казахстана
33 мин. назад

Иван Преображенский. Чем Токаев заплатит Кремлю за помощь

Каунас - культурная столица Европы на 2022 год
18 ч. назад

Каунас, Вена и Неаполь: The Independent назвал самые интересные города для поездки в 2022 году

Дайва Размувене
19 ч. назад

Эпидемиолог: праздники способствовали распространению омикрона

Александр Лукашенко
21 ч. назад

Лукашенко: литовцы «приватизировали наследие Великого Княжества Литовского»

Ветряная энергетика
22 ч. назад

Почему в Литве, производящей много ветряной энергии, растут коммунальные счета?

Полицейский автомобиль
22 ч. назад

Кровавая ночь в Лентварисе: убиты два человека, еще одна женщина в тяжелом состоянии, подозреваемый задержан

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
22 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

СМИ пугают новым вариантом коронавируса. Но ВОЗ он не беспокоит. Почему?

Литовско-белорусская граница
22 ч. назад

На границе развернут один мигрант; задержан человек, доставлявший четырех иностранцев

Польша
22 ч. назад

Скандал с ПО Pegasus: кто и как шпионил за польской оппозицией

Пункт тестирования на коронавирус
23 ч. назад

За сутки подтверждено 2 342 случая коронавируса, скончалось 16 человек

Полицейский автомобиль
2022.01.09 10:57

Кровавая ночь в Лентварисе: убиты два человека, еще одна женщина в тяжелом состоянии, подозреваемый задержан

Александр Лукашенко
2022.01.09 11:30

Лукашенко: литовцы «приватизировали наследие Великого Княжества Литовского»

Дайва Размувене
2022.01.09 13:30

Эпидемиолог: праздники способствовали распространению омикрона

Ветряная энергетика
2022.01.09 11:20

Почему в Литве, производящей много ветряной энергии, растут коммунальные счета?

Владимир Путин
2022.01.09 09:27

Бернд Ригерт. Путин торжествует, Запад лавирует

Пункт тестирования на коронавирус
2022.01.09 09:58

За сутки подтверждено 2 342 случая коронавируса, скончалось 16 человек

BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.01.09 10:55
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

СМИ пугают новым вариантом коронавируса. Но ВОЗ он не беспокоит. Почему?

Найден ослабевший орлан
2022.01.09 09:40

Житель нашел ослабевшего орлана – птица, занесенная в Красную книгу, могла пострадать от электропроводов

Литовско-белорусская граница
2022.01.09 10:27

На границе развернут один мигрант; задержан человек, доставлявший четырех иностранцев

Вильнюс
2022.01.09 09:40

Источники: из-за спора с Китаем в Вильнюс прибывает германский политик