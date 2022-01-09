Эпидемиолог: праздники способствовали распространению омикрона

"Еще пока сложно сказать, каким образом омикрон будет распространяться в Литве, эпидемиологическая ситуация очень быстро меняется", - сказала в интервью Русской службе Радио LRT главный эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Дайва Размувене.

– Праздничный период позволил омикрону быстрее распространяться, – говорит Дайва Размувене. – На сегодняшний день у нас 154 новых случая заражения омикроном. Средний возраст заболевших – 31 год, старшему – 77 лет, а младшему пациенту 2 года. Почти все они чувствовали симптомы ковида, но были и бессимптомные случаи.

Привезенные из-за границы случаи составляют менее 30 процентов, это означает, что омикрон распространяется внутри страны. Первые случаи, зафиксированные в середине декабря, были ввезены в Литву не только из других европейских стран, но и из США и Африки. Спустя три недели распространение происходит внутри нашего общества, поэтому сейчас очень важна вакцинация. По предварительным данным, которые мы получаем из других стран, бустерная доза снижает риск заражения новым штаммом в три раза.

Омикрон – штамм коронавируса / Shutterstock.com

– Сейчас в случае заражения омикроном одной из мер предосторожности остается 10-дневный карантин для привитых и не привитых людей. Почему он необходим?

– Ученые в тех странах, в которых омикрон распространился раньше, чем в Литве, заметили, что его инкубационный период короче – от 3 до 5 дней. В Литве также идут дискуссии о том, что необходимо сократить время изоляции. Но пока что нет юридического основания, нужно дождаться следующей недели и решения минздрава по этому вопросу.

Коронавирусное отделение Алитусской больницы / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Перед Новым годом ходили слухи о том, что нас ждет еще один карантин. На ваш взгляд, все к этому идет или пока еще рано делать выводы?

– Еще пока сложно сказать, каким образом омикрон будет распространяться в Литве, эпидемиологическая ситуация очень быстро меняется. Если вирус попадет в людей, находящихся в группе риска, тогда ситуация сразу изменится в худшую сторону. Пока не так много госпитализированных, но если реанимационные койки начнут заполняться, тогда не исключено, что будут приняты крайние меры в виде карантина.

Но пока об этом и в других странах не решаются говорить. Все рекомендации сейчас носят обязательный характер: нужно носить респираторы вместо медицинских масок, работать по возможности из дома и избегать мест массового скопления. Один человек может заразить омикроном 10 вокруг него находящихся людей, поэтому число заразившихся в Литве, скорее всего, будет еще расти, – сказала Дайва Размувене в интервью Русской службе Радио LRT.