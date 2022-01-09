«Литовские железные дороги»: договор с «Беларуськалием» можно расторгнуть в одностороннем порядке

У «Литовских железных дорог» (ЛЖД) сохраняется возможность в одностороннем порядке расторгнуть договор с «Беларуськалием», если вторая сторона не выполняет обязательства по договору.

В октябре 2021 года ЛЖД и «Беларуськалий» подписали соглашение об изменении порядка оплаты услуг. До этого «Беларуськалий» оплачивал услуги в течение 30 дней, но с 21 октября стороны перешли на работу по предоплате. ЛЖД хотели таким образом снизить риски для своей компании. Условия основного договора, который действует до 2023 года, остались в силе.

Это значит, что литовская компания может в одностороннем порядке расторгнуть договор, если белорусская сторона не выполнит обязательства по нему.

ЛЖД отмечает, что расторжение контракта возможно с уведомлением за 12 месяцев, что потенциально грозит банкротством «Литовских железных дорог».

Ранее представительница «Белорусской калийной компании» Ирина Савченко заявила, что если Литва попробует остановить транзит в одностороннем порядке, Беларусь будет подавать в суд, а суммы исковых требований могут «достигать миллионов евро».

Савченко добавила, что Беларусь может остановить транзитные контракты с Литвой, и тогда «Литовские железные дороги» останутся без работы.

С 8 декабря вступили в силу санкции США против «Беларуськалия». Транзит белорусских удобрений через Литву продолжился: в ноябре «Беларуськалий» перечислил «Литовским железным дорогам» аванс на несколько месяцев вперед. По данным СМИ, речь идет о 10 млн евро.

Новая газета - Балтия