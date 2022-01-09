Бернд Ригерт. Путин торжествует, Запад лавирует

Добившись серии конференций по вопросам безопасности в Европе, президент России получил сцену для своих властных фантазий. Может ли быть что-то более желанное для автократа, спрашивает Бернд Ригерт.

Президент России Владимир Путин может радоваться - предстоящую неделю можно смело назвать "фестивалем России". В Женеве, Брюсселе, Вене и Бресте пройдут сразу несколько конференций и встреч с единственной целью - поддержать хорошее настроение Путина. И удержать его от ввода регулярных российских войск в Украину.

"Фестивальная" неделя России

"Фестиваль" начался еще в декабре с двух разговоров между президентами США и России. Затем в видеоформате последовала внеочередная встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО, на которой Запад согласовал свою позицию. Американский президент Байден пообещал провести тесные консультации с европейцами и сдержал слово.

Далее в понедельник, 10 января, все продолжится прямыми "стратегическими переговорами" США и России в Женеве. Затем, в среду, в Брюсселе состоится заседание Совета "Россия-НАТО", давно бездействующего консультационного органа. Параллельно встретятся начальники генеральных штабов армий государств НАТО, чтобы рассмотреть вопрос об усилении войск на Черном море или на восточной границе альянса. А в четверг еще одна встреча пройдет в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), членами которой являются США и Россия.

Евросоюз тоже не хочет остаться в стороне. Министры обороны и иностранных дел стран ЕС соберутся во французском Бресте. Там со среды до пятницы, как и на всех других встречах на этой неделе, главной темой будут требования России о предоставлении ей гарантий безопасности и возможная реакция на эскалацию из-за действий Путина в отношении Украины.

Запад без сильных рычагов влияния на Кремль

Президенту России удалось заставить Запад крутиться, а также сделать видимыми разногласия в лагере своих оппонентов. В отношении России внутри НАТО и ЕС существуют явные различия в зависимости от интересов стран-членов. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также оказывает ЕС (русскую) медвежью услугу, жалуясь, что его даже не спрашивают, когда речь идет о безопасности в Европе и Украине.

Европейцы по сей день не могут договориться, какими именно суровыми санкциями они хотят пригрозить России. Единственное, что ЕС пока решил, это то, что должна быть названа "цена" за возможные агрессивные действия со стороны Москвы. Понятно, что ЕС не решается подходить к тому сектору, который действительно навредит России, а именно к экспорту ее энергоресурсов. Потому что без газа и нефти из России многие страны Европы, в том числе Германия, столкнулись бы с существенными трудностями.

Российскому президенту не стоит ожидать серьезных решений в течение "фестивальной" недели. Будут высказаны все те же предупреждения, что звучат уже в течение нескольких недель с тех пор, как Россия сконцентрировала свои войска на границе с Украиной. Ни США, ни другие страны НАТО не будут использовать собственные вооруженные силы, чтобы защитить Украину.

Исключено однако и то, что НАТО согласится с требованием Москвы отказаться от теоретически возможного расширения альянса путем принятия в него Украины или Грузии. Российский шантаж не пройдет, и Путин, конечно, это тоже знает. Однако президент Байден уже заверил кремлевского правителя, что вступление Грузии и Украины в НАТО в обозримом будущем не стоит на повестке дня. В конце концов, такая неопределенность существует с момента саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году.

Продолжать разговаривать с Россией

Запад будет и далее пытаться каким-то образом, лавируя, продвигаться вперед и делать ставку на дипломатию, не провоцируя военных действий со стороны России. А Владимир Путин будет держать Запад в тонусе посредством целенаправленных провокаций. Он будет подогревать конфликты в Беларуси, Украине, Грузии, Молдове и Армении и вокруг них, чтобы помешать этим странам совершить дальнейшие шаги в сторону Запада. С военной точки зрения Запад, который даже не смог организовать собственный уход из Афганистана, кажется Путину крайне нерешительным.

На данный момент хозяин Кремля не будет расширять военные действия против Украины, которые начал аннексией Крыма в 2014 году. Ведь у труднопредсказуемого президента в принципе есть то, к чему он стремится. США, НАТО и ЕС будут хотеть продолжать переговоры с Москвой и будут строить свою политику, основываясь на том, что Путин из-за внутриполитических причин не может позволить себе полномасштабную войну и в первую очередь занят теперь укреплением своего влияния в Казахстане. Так что это будет не последняя "фестивальная" неделя Кремля. Но она ценна сама по себе: если вы друг с другом разговариваете, то друг в друга не стреляете.

DW