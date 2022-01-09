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2022.01.09 09:15

Пресс-секретарь: Назарбаев добровольно передал полномочия Токаеву

Радио «Cвобода»2022.01.09 09:15
Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев / Reuters/Scanpix nuotr.

Пресс-секретарь бывшего президента Казахстана Айдос Укибай заявил, что Нурсултан Назарбаев в разгар массовых акций протеста в начале января добровольно принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Заявление Укибая цитируют казахстанские СМИ.

По словам пресс-секретаря, "ситуация складывалась весьма сложно" и поэтому Назарбаева "сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жёсткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны". Укибай также отметил, что Назарбаев и Токаев всегда были "по одну сторону баррикад", а распространение слухов о якобы расколе между ними назвал попыткой дестабилизации политической обстановки и подрыва конституционных устоев государства.

Назарбаев не появлялся на публике с прошлого года и никак не комментировал вспыхнувшие в стране протесты, затем в ряде мест переросшие в беспорядки, жёстко подавляемые властями. 5 января президент Токаев сообщил, что лично вступил в должность председателя Совета безопасности, который, по закону, должен был пожизненно возглавлять Назарбаев. Кроме того, с должностей были сняты ряд высокопоставленных лиц, считающихся верными Назарбаеву. После этого в соцсетях и СМИ начали появляться утверждения о борьбе за власть между Назарбаевым и его преемником, о том, что Назарбаев якобы уехал из страны, болен или даже умер.

7 января вечером пресс-служба белорусского авторитарного руководителя Александра Лукашенко сообщила, что тот говорил с Назарбаевым по телефону. На следующий день пресс-секретарь Назарбаева написал в твиттере, что тот Назарбаев не покидал Казахстан и находится в столице.

По оценкам властей, ситуация в Казахстане постепенно успокаивается. Массовые митинги сошли на нет. В Алма-Ате, которая стала центром беспорядков и фактически несколько дней не контролировалась властями, периодически продолжается стрельба - власти говорят о "зачистке" города.

По всей стране за последние дни, по данным властей, были задержаны более 5 тысяч человек. Неясно, сколько из них мирных участников протестов, а сколько - вооружённых людей и мародёров. Данных о погибших и пострадавших среди гражданского населения власти Казахстана пока не сообщают.

Радио Свобода

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