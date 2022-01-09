Житель нашел ослабевшего орлана – птица, занесенная в Красную книгу, могла пострадать от электропроводов

В Кельмском районе на дороге найден исхудавший орлан. Эксперты предполагают, что он мог пострадать от линии электропередач. Почти неделю опекуны животных откармливали птицу мясом и рыбой.

Сообщение о замеченном на дороге орлане ассоциация защитников животных получила 2 января. Крупную птицу заметил житель города Титувенай Кельмского района. О том, что это редкая птица, занесенная в литовскую Красную книгу Литвы, стало ясно только по прибытии на место.

«Орлан не может просто так лежать на земле. Мы предположили, что он мог быть ослаблен или травмирован», – сказал ветеринарный специалист ассоциации защитников животных Гедрюс Сурвила.

Найден ослабевший орлан / K. Karlonės/LRT nuotr.

Орнитологи установили, что это двухлетняя самка. После взвешивания выяснилось, что птица сильно исхудала.

«Орлан-самец весит 3,8 килограмма, он не такой крупный. Самка должна весить около 6 килограммов. Мы уже несколько дней кормим ее мясом и рыбой. Это та же пища, на которую хищная птица охотится и в природе. Птица на отсутствие аппетита не жалуется», – сказал Г. Сурвила.

Предполагается, что птица могла пострадать от электричества. По словам орнитологов, электрические провода представляют для птиц одну из самых больших опасностей.

«У нее почерневшие ступни, что обычно бывает, когда птица приземляется на высоковольтные провода, задевает их крыльями, но такие случаи чаще всего заканчиваются гибелью. В данном случае, возможно, напряжение было не таким сильным и птице удалось выжить», – сказал орнитолог Зоологического музея им. Тадаса Иванаускаса Саулюс Румбутис.

Найден ослабевший орлан / K. Karlonės/LRT nuotr.

Орнитолог говорит, что часто причиной гибели является и отравление.

«Грызунов, крыс, мышей человек травит ядами. Съев такое животное, птица также отравляется. Долгие годы проблемы вызывало и отравление свинцом, когда птица съедала животное, застреленное охотниками свинцовой дробью. Но в последнее время действует запрет на охоту свинцовой дробью, поэтому таких случаев, когда страдают орланы, должно быть меньше», – сказал С. Румбутис.

Найден ослабевший орлан / K. Karlonės/LRT nuotr.

После того, как орнитологи пришли к выводу, что орлан, попавший к защитникам животных, окреп, его крылья не пострадали, птица была окольцована. Орлан был выпущен на Лампеджяйских пляжах.

По оценкам, в Литве насчитывается около 200 пар таких птиц.