Почему в Литве, производящей много ветряной энергии, растут коммунальные счета?

В Литве сезон осень-зима 2021-2022 станет самым затратным с точки зрения коммунальных выплат. Всестороннее подорожание связано с ростом цен на энергоносители — в первую очередь, на природный газ. Поэтому больше всего пострадали жители Вильнюса, где большая часть многоквартирных домов отапливается газом.

С другой стороны, Литва регулярно говорит об успехах в области так называемой «зеленой» энергетики. Доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны составляет свыше 20 процентов. За последние десять лет этот показатель вырос, но сказываются ли эти цифры на кошельке жителей?

Цены кусаются

Новейшие данные говорят о том, что, в среднем, счета за теплоснабжение раздулись на треть, а в Вильнюсе на все 60%. Согласно данным Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ), с 1 декабря Вильнюсские тепловые сети поставляют тепло по цене 8,74 цента за киловатт-час, Kauno energija – 5,3 цента, Klaipėdos energija – 6,29 цента, Šiaulių energija – 6,67 цента и Panevėžio energija – 5,94 цента. Судя по представленным данным, больше всего повезло жителям Утяны – Utenos šilumos tinklai берут за киловатт-час всего 4,81 цента. Самые большие траты несут потребители компаний Nemenčinės komunalininkas – 12,89 цента, Nemėžio komunalininkas – 12,5 цента и Pravieniškių pataisos namai, который снабжает теплом не только исправительное учреждение, но и жилые районы – 13,98 цента за киловатт-час. В январе-феврале, учитывая погодные условия, цены станут еще выше.

Также с января дороже будут стоить электроэнергия и газ. В ГСРЭ утвердили новые государственные цены на электроэнергию для населения. Это означает, что самый популярный «стандартный» тариф составит 16,7 центов за киловатт-час — на 1,5 цента больше, чем в декабре. Другие тарифы подорожают от 6,8 процента до 18,6%.

Природный газ для жителей, в зависимости от потребления, с января подорожает на 27-36 процентов. Газ для приготовления пищи подорожает на 26,9 процента — с 63 до 80 центов за кубометр, но фиксированная часть останется на прежнем уровне – 56 центов. Цена на газ для отопления жилых помещений в домохозяйствах, потребляющих до 20 тысяч кубометров газа в год, – увеличится на 34,2% (с 41 до 55 центов), а для тех, кто потребляет больше – на 36% (с 39 до 53 центов). Фиксированная часть останется прежней – 3,99 евро.

Верной дорогой идете, энергетики

Далеко не все знают, что основной ресурс для производства тепловой энергии в Литве – не природный газ, а биологическое топливо. В целом, централизованная система отопления мало зависит от газа. В среднем, его доля варьируется в пределах 15% от всех энергоносителей. Проблема в том, что в 2021 году цена на биотопливо тоже росла. Главным образом это связано с ростом цен на древесину: в среднем, за год она подорожала на 50%, однако цена постоянно меняется, следовательно, тарифы на услуги можно контролировать. С газом ситуация иная.

«Больше всего, как известно, люди платят за теплоснабжение. И мы с уверенностью можем сказать, что в тех городах, где на производстве в теплосетях доминирует биомасса, конечная цена за тепло для потребителей значительно меньше, чем там, где используется природный газ. Таким образом, мы видим, как источники возобновляемой энергии позитивно влияют на размер тарифов на практике», — сказал в разговоре с «Новой газетой – Балтия» президент Литовской конфедерации возобновляемых источников энергии Мартинас Нагявичюс.

С точки зрения цен, лучшая ситуация в Каунасе. Это объясняется тем, что здесь доля природного газа составляет всего около пяти процентов. Хуже всего дела обстоят в Вильнюсе, где природный газ составляет свыше 45 процентов от всех энергоносителей.

Все надеются, что в этом году в Вильнюсе введут в эксплуатацию когенерационную станцию, которая удовлетворит запросы столицы, но это случится лишь в конце 2022 года, значит, всю эту зиму придется мириться с тарифами. Не исключено, что и к следующему отопительному сезону подготовиться не успеют, поэтому наиболее реалистичный срок — зима 2023 года.

«Как только проект в Вильнюсе завершится, свыше 90 процентов всего тепла Литвы будет изготавливаться из биомассы. Позже биомассу начнет замещать тепловая энергия, которую можно делать в теплонасосах, из электричества, либо же это тепло будут поставлять с объектов промышленности. Возможно, будут строить когенерационные установки, способные производить и тепло и электроэнергию. Скорее всего, газ для производства тепла в Литве использоваться уже никогда не будет», — считает Нагявичюс.

Ему вторит председатель Литовской ассоциации поставщиков тепловой энергии Валдас Лукошявичюс. «Биологическое топливо, — говорит он, — важнейшая составляющая для производства электроэнергии и тепла».

Что касается роста цен, собеседник утверждает, что в сложное время, то есть сейчас, правительство могло бы «призвать на помощь силы природы». Половина лесов страны принадлежит государству. Если ответственные руководители видят, что цены на энергоресурсы растут, можно с помощью госзаказов обязать лесничества организовать поставки биотоплива в больших объемах. Это могло бы скорректировать тарифы, сбить цены.

С другой стороны, говорит Нагявичюс, с учетом того, что доля возобновляемых источников энергии составляет всего 20%, отрасль не может оказывать серьезного влияния на ценообразование. Точно можно сказать лишь, что «зеленая» энергетика не способствует росту тарифов.

Литовский ветер

Важнейшую составляющую в возобновляемых источниках энергии играет ветер. По данным оператора литовской энергосистемы Litgrid, в 2020 году ветряные электростанции сгенерировали порядка 60% всех мощностей от общего объема «зеленой» энергетики. Это около 14% энергии, необходимой для потребителей.

Сегодня в Литве установлены сотни ветрогенераторов, чья мощность в совокупности составляет 540 МВт.

«Литовские ветряки вырабатывают около 12% всего электричества, необходимого для потребителей. Это немного ниже среднего показателя по Евросоюзу. Планы оптимистичные. На данный момент в Литве идет строительство ветряных ферм, чья мощность составит 700 МВт. Это значит, через несколько лет производство электроэнергии с помощью ветрогенераторов увеличится в два-три раза. Правительство намерено к 2025 году достигнуть отметки в 1 200 МВт, а к 2030-му преодолеть порог в 2 400 МВт. Также планируется построить один офшорный парк ветряков в Балтийском море на 700 МВт», — рассказывает М. Нагявичюс.

К 2030 году ветроэнергетика займет 50% всего потребления энергии. «Солнечная энергетика также будет развиваться гораздо быстрее», — обещает эксперт.

Правда, сегодня она составляет только около четырех процентов от общего количества «зеленой» энергии.

С чем же связано увеличение тарифов на электричество на рубеже 2021 и 2022 годов? Секретов нет. Проблема по-прежнему в газе.

«Цены на электричество поднялись во всем ЕС, Литва — не исключение. Причина — очень дорогой газ, который экспортируется, прежде всего, из России. Из-за скачка цен многие потребители газа переходят на уголь. Уголь, в свою очередь, выбрасывает намного больше СО2 в связи с чем электростанция приходится покупать специальные квоты по углеводороду — такая система действует в ЕС. Цены на квоты увеличиваются, поэтому налицо всестороннее подорожание всего, из-за этого растет и цена для конечного потребителя», — пояснил собеседник.

Литва импортирует большую часть электроэнергии у Швеции, в прошлом году также были поставки из Польши. Помимо этого, в стране работает Круонисская гидроэлектростанция (ГАЭС).

Если правительству и участникам рынка удастся воплотить проекты по расширению «ветряных» ферм в жизнь в полной мере, зависимость от природного газа, от иностранных поставщиков существенно сократится, и это позитивно скажется и на рядовых потребителях.

Что касается проблемы волатильности ветряных станций, М. Нагявичюс считает, что придавать большого значения ей не стоит.

«Да, мы знаем, что в одно время ветряные электростанции могут производить больше электричества, а в другое меньше, но у нас есть Круонисская ГАЭС. Если произойдет скачок, она может его аккумулировать. Иными словами, в один момент станция сможет забрать лишнее электричество, а в другой момент — отдать, когда есть нехватка. Также мы можем торговать со Скандинавскими странами. Так сотрудничают между собой Дания и Норвегия. Когда Дания, где эта отрасль очень хорошо развита, генерирует больше электроэнергии, чем ей нужно, избыток импортируют в Норвегию, где почти все электричество производят на гидроэлектростанциях… В свою очередь, когда электроэнергии не хватает в Дании, помогает Норвегия. Поскольку у нас есть смычка NordBalt [подводный силовой кабель], мы можем делать то же самое», — подытожил специалист.

Новая газета - Балтия