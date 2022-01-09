Лукашенко: литовцы «приватизировали наследие Великого Княжества Литовского»

Александр Лукашенко предложил называть период Речи Посполитой в учебниках и музейных экспозициях «оккупацией белорусской земли поляками и этноцидом беларусов».

«Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой — оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов. А что это было для наших предков?», — сказал Лукашенко.

Он также пожаловался, что литовцы «фактически приватизировали наследие Великого Княжества Литовского».

«Что там было литовского? Язык — наш, на нем же написана и Конституция — Статут. Главенствующая вера — православие. Территория — в основном белорусская, украинская, частично русские земли. Народ на 80% — наш. Славяне. А это основные атрибуты и признаки государственности», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что историю переписывать не надо, но «факты замалчивать больше не будем, даже если они задевают чьи-то амбиции или национальные чувства.

Новая газета - Балтия