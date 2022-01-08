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2022.01.08 09:00

Минобороны Британии рассказало, как российская подлодка столкнулась с британским фрегатом

BBC News
BBC News Русская служба2022.01.08 09:00

Столкновение произошло в Атлантическом океане в 2020 году и попало на камеры телегруппы, снимавшей на судне "Нортамберленд" сюжет о жизни экипажа.

Фрегат королевского флота "Нортамберленд" отслеживал российскую подводную лодку, когда внезапно она задела трос сонара - гидролокатора, позволяющего незаметно обнаруживать субмарины. Корабль тащил его за собой на буксире.

Все это произошло в 2020 году, и, по словам источника в британском минобороны, столкновение, вероятнее всего, было случайным.

Перед столкновением фрегат заметил подводную лодку с помощью гидролокатора, после чего экипаж увидел над поверхностью воды перископ, который быстро исчез.

Затем произошло столкновение. На видеозаписи слышно, как британский моряк кричит: "Что это, черт возьми, такое?"

Была ли как-то повреждена российская подлодка, неизвестно, но "Нортамберленду" пришлось вернуться в порт, чтобы заменить поврежденный гидролокатор.

В последние годы активность российских подводных лодок возросла.

"Королевский флот регулярно отслеживает перемещение иностранных кораблей для защиты Соединенного Королевства", - заявили в минобороны.

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