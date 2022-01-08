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2022.01.08 09:40

Власти Казахстана перестали называть столицу "Нур-Султаном"

Радио «Cвобода»2022.01.08 09:40
Резиденция президента Казахстана
Резиденция президента Казахстана / Wikipedia

Власти Казахстана перестали называть столицу страны "Нур-Султаном" в официальных сообщениях. Теперь они используют фразы "столица Казахстана" или просто "столица". Об сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на журналистку Orda.kz Гульнару Бажкенову.

По её словам, местные СМИ сообщают о том, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и члены его семьи покинули страну.

Столица Казахстана Астана была переименована в Нур-Султан в 2019 году в честь Нурсултана Назарбаева. Это было сделано по предложению нынешнего президента Касым-Жомарта Токаева. Такое решение властей вызвало критику со стороны многих граждан страны. В нескольких городах были задержаны противники переименования столицы.

Нурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев / Reuters/Scanpix nuotr.

Нурсултан Назарбаев занимал должность президента Казахстана с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года.
В 2015 году на досрочных выборах он был переизбран на пятый президентский срок. Тогда за него проголосовало 98% избирателей.

В 2018 году Назарбаев получил возможность пожизненно руководить Советом безопасности Казахстана. Отмечалось, что таким образом глава государства пытается сохранить власть после ухода с президентского поста. В Казахстане поддерживался культ личности Назарбаева, ему был присвоен титул Елбасы – "лидера нации". ​

Радио Свобода

Резиденция президента Казахстана
Нурсултан Назарбаев
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