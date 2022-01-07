В Литве предложили продлить военное патрулирование границы на три месяца

Правительство Литвы одобрило предложение продлить военное патрулирование на границе с Беларусью еще на три месяца. Сейму предложат продлить мандат солдат на границе до 13 мая.

«На территории Беларуси по-прежнему находится несколько тысяч нелегальных мигрантов, которых в любой момент можно использовать для скоординированной гибридной атаки и продвижения в сторону литовской границы. Пока у нас нет физического барьера, нам нужна помощь солдат — мы не можем расслабляться и терять бдительность», — сказала глава МВД Агне Билотайте.

Заместитель министра обороны Жильвинас Томкус на заседании правительства подтвердил, что число попыток нелегально пересечь границу Литвы снижается. «Однако риск нелегальной миграции из Беларуси остается очень высоким, что требует использования военных», — приводит BNS его слова.

Во время чрезвычайной ситуации военнослужащие имеют право давать команды, проводить личные досмотры и задерживать подозреваемых наравне с пограничниками. Сейм разрешил задействовать войска для охраны государственной границы до 13 февраля. Теперь Сейму предстоит решить вопрос о продлении их полномочий.

Согласно отчету правительства, сейчас на границе задействованы более тысячи военнослужащих.

На литовско-белорусской границе объявлено чрезвычайное положение до середины января.

В прошлом году в Литву с территории Беларуси пришли более 4,2 тысяч мигрантов. Еще 8,1 тысяч человек развернули на границе.



"Новая газета - Балтия"