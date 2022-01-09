Источники: из-за спора с Китаем в Вильнюс прибывает германский политик

На следующей неделе в Вильнюс прибывает член правительства Германии, которая обсудит проблемы, связанные с ограничениями, которые Китай ввел в отношении бизнеса. Эту информацию порталу 15min.lt подтвердили три не связанных между собой источника.

Госсекретарь министерства экономики Франциска Катарина Брантнер встретится с представителями литовских властей через несколько недель после того, как Торговая палата Германии и стран Балтии предупредила о проблемах германских инвесторов в Литве.

Позиция Германии в споре Литвы и Китая относительно тайваньского представительства может сыграть решающую роль. Берлин поддерживает хорошие торговые связи с Китаем, которые особенно важны для автомобильной промышленности Германии. В свою очередь, у германских предприятий автомобильной промышленности Hella и Continental есть свои заводы и в Литве.

Госсекретарь министерства экономики, прибывающая в Литву, принадлежат к немецким "зеленым", которые настроены более критично в отношении властей Китая.