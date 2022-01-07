Литва: 23 парламентария не смогут попасть в Сейм без теста на COVID-19

118 членов Cейма предоставили канцелярии парламента информацию о прививке или перенесенном COVID-19, остальным 23 парламентариям, чтобы войти в здание парламента, нужно будет предъявить отрицательный тест на коноравирус.

Как сообщил отдел Сейма по связям с общественностью, результат теста на COVID–19 депутаты должны будут представить до 10 января.

Парламентариям, не предоставившим документа об иммунизации или отрицательного теста, с 11 января будет ограничен вход в здание Сейма.

В конце декабря парламент принял поправки к Уставу Сейма о том, что с января член Сейма может войти в парламент, только предъявив документ, подтверждающий его соответствие критериям, указанным в постановлении правительства об экстремальной ситуации.

Если парламентарий не будет участвовать в заседаниях Сейма или комитетов и комиссий, будет считаться, что заседание он пропустил без уважительной причины.