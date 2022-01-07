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2022.01.07 08:23

В Литве обнародовали списки призывников

Новая газета – Балтия2022.01.07 08:23
Призывники
Призывники / I. Budzeikaitės/KAM nuotr.

Вооруженные силы Литвы опубликовали списки призывников 2022 года.

Они обнародованы на сайте sauktiniai.karys.lt. У каждой фамилии военнообязанного указаны точные сроки, в которые следует связаться с назначенным региональным военкоматом.

В общей сложности на девятимесячную службу призвали 3828 человек. Список составляли в случайном порядке с помощью компьютерной программы. Всего внего попали 54 000 молодых людей в возрасте 18–23 лет.

Всю актуальную для попавших в списки военнообязанных информацию можно найти на сайте www.karys.lt. Узнать ее также можно, позвонив по бесплатному номеру 880012340. За невыполнение предписаний к военнообязанным может применяться административная или уголовная ответственность.

Обязательный военный призыв в Литве возобновили в 2015 году, объяснив решение действиями России на востоке Украины и возросшим военным присутствием в регионе Балтийского моря.

Военная служба длится 9 месяцев. Сначала призывников ждет базовый курс, после него будет этап специальной подготовки. Далее начнется коллективное обучение, при котором солдаты будут выполнять тактические задачи в составе своего подразделения. Спустя 9 месяцев призывники смогут продолжить службу по контракту или пополнить военный резерв.

"Новая газета - Балтия"

# Литва
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