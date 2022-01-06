Лукашенко: соседи Беларуси испытывают "фантомные боли"

На совещании в Минске по вопросам исторической памяти Александр Лукашенко обрушился с критикой на "соседей Беларуси", заявив помимо прочего об исторических "фантомных болях", которые они испытывают.

Фрагмент видео выступления Лукашенко приводит телеграм-канал "Пул Первого". В нём он прямо не называет страны, о которых идёт речь, однако упоминает о тех, с кем белорусы ранее жили в одном государстве, – это относится как к Польше, так и к России. "Для одних Беларусь это плацдарм для броска на Россию, другие страдают фантомными болями, всё ищут здесь свои исторические земли. И первым и вторым суверенная Беларусь и белорусский народ не нужны", – сказал Лукашенко.

Авторитарный белорусский лидер заявил, что Беларусь под его руководством якобы не занималась ранее "политикой памяти" и не использовала историю в политических целях, как её соседи. Из его слов можно сделать вывод, что теперь ситуация изменится. Лукашенко, в частности, предложил назвать период, когда белорусские земли входили в состав Речи Посполитой, "оккупацией белорусской земли поляками" и "этноцидом белорусов".



В годы правления Лукашенко фактически сложилась особая государственная интерпретация истории Беларуси, которая во многом основана на положительных оценках советского периода истории. Большое внимание уделяется событиям Второй мировой войны, причём сторонники оппозиции и их символика прямо сравниваются с коллаборационистами. В прошлом году Лукашенко объявил 17 сентября – в этот день в 1939 году советские войска вошли в Польшу, что привело к отторжению её восточных территорий, часть которых вошла в состав советской Белоруссии, – "Днём народного единства".



Радио "Свобода"