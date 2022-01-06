Новости

2022.01.06 11:16

ОДКБ: российские военные уже в Казахстане

Радио «Cвобода»2022.01.06 11:16
Протесты в Казахстане
Протесты в Казахстане / AP nuotr.

Передовые подразделения российских миротворцев уже приступили к выполнению задач в Казахстане, где в последние дни произошли массовые протесты, в ряде городов перешедшие в беспорядки. Об этом сообщили в четверг в секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Одновременно там отметили, что переброска российского контингента самолётами военно-транспортной авиации продолжается. В качестве миротворцев Россия направила подразделения и части Воздушно-десантных войск. Минобороны России опубликовало видео погрузки российских военных в военно-транспортный самолёт.

Также, как отметили в ОДКБ, в состав миротворческого контингента вошли военные Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии, то есть всех входящих в организацию государств (в неё входит также сам Казахстан). В заявлении организации сказано, что задача военных - "охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки". Как пишет "Медиазона-Центральная Азия", самолёт с российскими военными прибыл в Алма-Ату - центр протестов. При этом аэропорт Алма-Аты официально закрыт.

О том, что ОДКБ отправит военных в Казахстан по запросу президента страны Касым-Жомарта Токаева, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности организации.

Ранее, в среду вечером, Токаев попросил страны ОДКБ о силовой поддержке. По словам Пашиняна, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране".

Состав миротворческой миссии по состоянию на вечер среды не раскрывался.

Российское сетевое сообщество "Конгресс интеллигенции" выступило с обращением под заголовком "Мы против силового вмешательства России в события в Казахстане!". Об этом, в частности, сообщил в фейсбуке культуролог, публицист Николай Подосокорский. "Мы решительно против участия граждан России и силовых структур РФ в подавлении протестов в Казахстане. Мы считаем направление туда российских подразделений преступлением против народов России и Казахстана", – говорится в заявлении. Среди подписавших текст политик Леонид Гозман, журналист Владимир Познер, писатель Людмила Улицкая, депутат Борис Вишневский, правозащитники Светлана Ганнушкина, Лев Пономарёв (внесён в реест СМИ-"иноагентов"), режиссёр Гарри Бардин, политолог Дмитрий Орешкин и многие другие.

В среду протесты против власти охватили крупные города Казахстана. Власти полностью потеряли контроль над крупнейшим городом страны — Алма-Атой (Алматы). Вечером Токаев назвал ситуацию в эфире государственного канала результатом "внешней агрессии". И заявил, что обратился к главам государств ОДКБ за помощью в преодолении "террористической угрозы".

Токаев обвинил протестующих в терроризме, нападении на мирных граждан и в том, что участники уличных акций прошли "специальную подготовку за рубежом". По его словам, под Алма-Атой военные вступили в бой с террористами. Ни одному из этих утверждений не было представлено доказательств.

Протесты в республике начались 2 января после двукратного повышения цен на сжиженный газ, который используется как топливо для автомобилей. К среде протестующие стали выдвигать политические требования. В том числе – о возврате к Конституции 1993 года. Согласно её положениям Токаев не может быть президентом из-за превышения предельного возраста.

# В мире# Казахстан
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Штамм "омикрон"
1 ч. назад

Омикрон-штамм уже может доминировать в Литве: сдать тест на коронавирус в тот же день почти невозможно

дополнено
Вильнюс
1 ч. назад

В Литве - 3053 новых случая коронавируса

Протесты в Казахстане
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Власти переоценили спокойствие": чего ждать от протестов в Казахстане?

Омикрон-штамм коронавируса
3 ч. назад

Число случаев COVID-19 в мире за день впервые превысило два миллиона

РДТЛ представляет премьеру «Когда вырасту, стану…»
18 ч. назад

В Висагинасе Русский театр Литвы покажет театрализованный концерт-игру «Когда вырасту, стану…»

„Pfizer“
19 ч. назад

Литва продаст Кипру 117 тыс. доз вакцины Comirnaty

Рига
19 ч. назад

Латвия продлит чрезвычайную ситуацию до конца февраля

Тайвань
20 ч. назад

Тайвань намерен инвестировать в Литве 200 млн долларов

Призывники
20 ч. назад

В 2022 году в Литве на службу призовут 3828 человек

Штамм омикрон
22 ч. назад

Вакцина от "омикрона": кто ее разрабатывает и когда ее ждать

Призывники
2022.01.05 15:05

В 2022 году в Литве на службу призовут 3828 человек

В. Путин
2022.01.05 13:19

Политолог Альвидас Медалинскас: Путин сейчас представляет, что он властелин мира

Штамм омикрон
2022.01.05 13:32

Вакцина от "омикрона": кто ее разрабатывает и когда ее ждать

Вильнюс
2022.01.06 09:56

В Литве - 3053 новых случая коронавируса

Призывники
2022.01.05 13:25

Вице-министр: дискуссия о всеобщем призыве в армию состоится в ближайшее время

Тайвань
2022.01.05 15:20

Тайвань намерен инвестировать в Литве 200 млн долларов

Протесты в Казахстане
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.01.06 09:38
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Власти переоценили спокойствие": чего ждать от протестов в Казахстане?

Рига
2022.01.05 16:09

Латвия продлит чрезвычайную ситуацию до конца февраля

Штамм "омикрон"
2022.01.06 10:24

Омикрон-штамм уже может доминировать в Литве: сдать тест на коронавирус в тот же день почти невозможно

дополнено
„Pfizer“
2022.01.05 16:37

Литва продаст Кипру 117 тыс. доз вакцины Comirnaty