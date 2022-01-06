ОДКБ: российские военные уже в Казахстане

Передовые подразделения российских миротворцев уже приступили к выполнению задач в Казахстане, где в последние дни произошли массовые протесты, в ряде городов перешедшие в беспорядки. Об этом сообщили в четверг в секретариате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Одновременно там отметили, что переброска российского контингента самолётами военно-транспортной авиации продолжается. В качестве миротворцев Россия направила подразделения и части Воздушно-десантных войск. Минобороны России опубликовало видео погрузки российских военных в военно-транспортный самолёт.

Также, как отметили в ОДКБ, в состав миротворческого контингента вошли военные Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии, то есть всех входящих в организацию государств (в неё входит также сам Казахстан). В заявлении организации сказано, что задача военных - "охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки". Как пишет "Медиазона-Центральная Азия", самолёт с российскими военными прибыл в Алма-Ату - центр протестов. При этом аэропорт Алма-Аты официально закрыт.



О том, что ОДКБ отправит военных в Казахстан по запросу президента страны Касым-Жомарта Токаева, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности организации.

Ранее, в среду вечером, Токаев попросил страны ОДКБ о силовой поддержке. По словам Пашиняна, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране".

Состав миротворческой миссии по состоянию на вечер среды не раскрывался.



Российское сетевое сообщество "Конгресс интеллигенции" выступило с обращением под заголовком "Мы против силового вмешательства России в события в Казахстане!". Об этом, в частности, сообщил в фейсбуке культуролог, публицист Николай Подосокорский. "Мы решительно против участия граждан России и силовых структур РФ в подавлении протестов в Казахстане. Мы считаем направление туда российских подразделений преступлением против народов России и Казахстана", – говорится в заявлении. Среди подписавших текст политик Леонид Гозман, журналист Владимир Познер, писатель Людмила Улицкая, депутат Борис Вишневский, правозащитники Светлана Ганнушкина, Лев Пономарёв (внесён в реест СМИ-"иноагентов"), режиссёр Гарри Бардин, политолог Дмитрий Орешкин и многие другие.



В среду протесты против власти охватили крупные города Казахстана. Власти полностью потеряли контроль над крупнейшим городом страны — Алма-Атой (Алматы). Вечером Токаев назвал ситуацию в эфире государственного канала результатом "внешней агрессии". И заявил, что обратился к главам государств ОДКБ за помощью в преодолении "террористической угрозы".



Токаев обвинил протестующих в терроризме, нападении на мирных граждан и в том, что участники уличных акций прошли "специальную подготовку за рубежом". По его словам, под Алма-Атой военные вступили в бой с террористами. Ни одному из этих утверждений не было представлено доказательств.



Протесты в республике начались 2 января после двукратного повышения цен на сжиженный газ, который используется как топливо для автомобилей. К среде протестующие стали выдвигать политические требования. В том числе – о возврате к Конституции 1993 года. Согласно её положениям Токаев не может быть президентом из-за превышения предельного возраста.



