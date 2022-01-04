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2022.01.04 17:06

Науседа: Литва могла бы строить небольшие ядерные электростанции

BNS, LRT.lt2022.01.04 17:06
Ассоциативное фото
Ассоциативное фото / BNS nuotr.

Литва в будущем могла бы подумать о строительстве ядерных электростанциях малой мощности, заявил президент Гитанас Науседа. Он также считает, что страна должна как можно скорее реорганизовать энергетический сектор, чтобы быть более устойчивой к скачкам цен.

"Обдумывать, дискутировать о, к примеру, ядерных электростанциях малой мощности, мы можем это делать, однако пока должны сконцентрировать внимание на том, что мы должны, во-первых, производить "зеленую" электроэнергию, во-вторых, мы должны диверсифицировать свои источники приобретения энергоресурсов", - отметил глава страны.

Г. Науседа подчеркнул, что о ядерных электростанциях говорят "немало наших соседей".

"Насколько я слышал, и Эстония, и некоторые другие страны. Голландия приняла определенные решения", - отметил глава страны.

Президент также добавил, что Литва должна как можно скорее реорганизовать структуру энергетического сектора, чтобы в будущем быть более устойчивой к скачкам цен.

"В первую очередь я имею в виду возобновляющуюся энергетику. Но судя по позиции других стран, которую мы обсуждали в формате Евросоюза, идеи ядерной энергетики переживают определенный ренессанс и немалая часть стран ЕС говорит о строительстве ядерных реакторов", - отметил Г. Науседа.

Он подчеркнул, что возобновляющиеся энергетические ресурсы составляют все более значительную часть энергетики страны.

# Литва
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