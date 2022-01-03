В Латвии расследуют 52 дела о фиктивной вакцинации

Государственная полиция Латвии ведет 52 уголовных процесса о возможной фиктивной вакцинации. Также идет 76 проверок, связанных с подделкой ковид-сертификатов и с фиктивной вакцинацией.

По данным LETA, с августа по делам об имитации вакцинации проходят не менее 15 медиков. В получении поддельных ковид-сертификатов подозревают несколько сотен человек.

Один медик уже получил наказание: осенью прокуратура оштрафовала на 1500 евро медсестру, которая подделала направление на получение негативного результата теста на коронавирус.

Полиция призывает всех, кто знает о случаях фиктивной вакцинации, сообщить об этом. Те, кто получил ковид-сертификат незаконным путем, могут добровольно явиться в полицию и сотрудничать со следствием. В таком случае полиция рассмотрит возможность освободить нарушителя от уголовной ответственности.

Первую сеть фиктивных прививок раскрыли в августе. Имитация вакцинации стоила 200 евро, полиции было известно о более чем 200 случаях фиктивных прививок.



"Новая газета - Балтия"