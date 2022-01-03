Павилёнис решил уйти с должности председателя КИД Сейма

Состоящий в правящей парламентской фракции консерваторов Жигимантас Павилёнис сообщил, что подает в отставку с должности председателя Комитета по иностранным делам (КИД) Сейма Литвы.

"После года работы покидаю пост председателя КИД Сейма. Ухожу в отставку по требованию своей партии", - сказал политик в понедельник новостному порталу Delfi.

"Покидаю пост, потому что политика - это командная работа, и иногда приходится отступить ради общей цели. Я был выдвинут этим политическим сообществом, получил его поддержку как политик и был назначен на эту должность. Было бы бесчестно не подчиниться его решению. Буду стараться, чтобы внешняя политика Литвы была солидной и единой", - сказал он.

21 декабря фракция предписала Павилёнису покинуть должность до 3 января.

Павилёнис критиковал правительство из-за того, что ему не удалось вовремя остановить транзит удобрений "Беларуськалия" через Литву, невзирая на вступившие в силу санкции США для этого белорусского предприятия.

У себя в Facebook Павилёнис выразил надежду, что вопрос об удобрениях "Беларуськалия", вызвавший этот кризис, в ближайшее время будет решен.

Ранее Павилёнис отказался уходить в отставку с должности, хотя и признал, что ошибался, участвуя в партийной борьбе.