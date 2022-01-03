Авария автобуса в Польше: в больнице остаются 4 литовца

После аварии автобуса больнице в Польше остаются четыре гражданина Литвы, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

"Польские коллеги информировали наше посольство, что ночь в больнице провели четыре человека - один взрослый, двое детей и сопровождавшее детей лицо", - в понедельник сообщила представитель министра иностранных дел Витауте Шмайжите-Кулешене.

Она добавила, что большая часть пассажиров в воскресенье вернулась в Литву. "В Польше на ночь остались несколько человек", - добавила она.

В воскресенье автобус c 44 туристами из Литвы съехал с дороги на юго-востоке Польши. В аварии пострадали 13 человек, среди них - пять детей.