Новости

2022.01.03 12:22

Авария автобуса в Польше: в больнице остаются 4 литовца

BNS, LRT.lt2022.01.03 12:22
Авария в Польше
Авария в Польше / Liublino policijos nuotr.

После аварии автобуса больнице в Польше остаются четыре гражданина Литвы, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

"Польские коллеги информировали наше посольство, что ночь в больнице провели четыре человека - один взрослый, двое детей и сопровождавшее детей лицо", - в понедельник сообщила представитель министра иностранных дел Витауте Шмайжите-Кулешене.

Она добавила, что большая часть пассажиров в воскресенье вернулась в Литву. "В Польше на ночь остались несколько человек", - добавила она.

В воскресенье автобус c 44 туристами из Литвы съехал с дороги на юго-востоке Польши. В аварии пострадали 13 человек, среди них - пять детей.

Авария в Польше
Авария в Польше
# Литва
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