В Литве КНБО займется выяснением ситуации с транзитом удобрений "Беларуськалия"

Парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО), а также Комитет по экономики займутся выяснением обстоятельств транзита через Литву удобрений компании "Беларуськалий".

Эту информацию подтвердил глава НКБО Лауринас Кащюнас. Он также заявил, что инициативу парламентского контроля будут корректировать новые обстоятельства о транзите удобрений, однако расследование отложено не будет.

"Если мы говорим о прекращении транзита, то нужно ответить на главный вопрос: во-первых, будут ли эффективны санкции, нет ли возможности их обойти или кто-то будет на этом наживаться, не появятся ли другие частные компании, которые смогут перевозить эти удобрения, не смогут ли другие страны ЕС наживаться на этом, не будет ли в этой ситуации Российская Федерация бенефициаром. Только после ответа на эти вопросы можно вводить санкции", - считает Л. Кащюнас.

Он отметил, что после расследования, скорее всего, никаких обязывающих выводов представлено не будет.

"Однако некоторые рекомендации после оценки ситуации могут быть. Для правительства, для отдельных ведомств", - добавил глава НКБО,

Сейм перед католическим Рождеством два раза отклонил предложения о создании спецкомиссии для расследования продолжающегося транзита удобрений "Беларуськалия" по Литве.