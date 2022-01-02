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2022.01.02 15:49

Соратница Навального: накануне отравления в отеле сменили всю охрану

DW2022.01.02 15:49
Алексей Навальный
Алексей Навальный / фото AP

За два дня до заселения Алексея Навального в отеле Xander в Томске полностью сменилась охрана, рассказала Мария Певчих.

В гостинице Xander в Томске, где в августе 2020 года останавливался российский оппозиционный политик Алексей Навальный, за два дня до его прибытия полностью сменили охрану. Об этом в подкасте издания The Insider в субботу, 1 января, рассказала Мария Певчих, сотрудница отдела расследований основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

"За два дня до нашего приезда в гостинице полностью сменилась команда безопасности и охранников. И в то время, когда мы там останавливались, всеми камерами заведовали совершенно непонятные люди. Наш источник не знает кто это. Он только знает, что все сменилось. Для сотрудников это выглядело так, как будто наняли новый ЧОП", - сказала Певчих.

По ее словам, смену охраны организовала Федеральная служба безопасности России (ФСБ), и это было сделано специально, чтобы у сотрудников Xander не было доступа к записям с камер видеонаблюдения. "Они не то, что выкрали записи с камер, там изначально за несколько дней система была выстроена таким образом, что эти записи не оказались бы у персонала гостиницы", - отметила соратница Навального.

Отравление Алексея Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, который выполнял рейс Томск-Москва. После срочной посадки в Омске Навальный был госпитализирован, а через два дня доставлен в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме он находился 19 суток.

Эксперты спецлаборатории бундесвера, которые по просьбе клиники исследовали пробы, взятые у политика, обнаружили в них следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". К такому же выводу независимо друг от друга пришли специалисты Швеции, Франции и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Москва отвергает обвинения в причастности к покушению.

В середине января 2021 года, пройдя курс реабилитации, Навальный вернулся на родину, где сразу же был задержан. Политика обвинили в нарушении правил условного наказания по делу "Ив Роше" и арестовали. Суд в Москве 2 февраля отправил оппозиционера на 2 года и 8 месяцев в колонию, признав виновным в "нарушении обязательств по условному наказанию" по делу "Ив Роше". 20 февраля Навального признали еще и виновным в клевете по "ветеранскому делу", оштрафовав на 850 тысяч рублей.

Ликвидация ФБК и штабов Навального

В июне Мосгорсуд признал связанные с Навальным ФБК и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ), а также общественное движение "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Некоммерческие организации были ликвидированы, а деятельность общественного движения запрещена. В августе министерство юстиции РФ внесло ФБК, ФЗПГ и движение "Штабы Навального" в реестр запрещенных организаций. В сентябре Следственный комитет России уголовное дело о создании "экстремистского сообщества" в отношении уже находящегося в колонии оппозиционера и его ближайших сторонников.

DW

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