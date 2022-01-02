В Литве выявлено 1 149 новых случаев COVID-19, скончалось 16 человек

За последние сутки в Литве выявлено 1 149 новых случаев COVID-19. Сообщается, что от этой болезни скончалось 16 человек, 15 из которых не были вакцинированы.

Всего с начала пандемии в Литве от коронавируса скончалось 7 420 человек.

С начала пандемии в Литве в общей сложности коронавирусом заболели 522 884 человека (лабораторно подтверждено 514 718 случаев).

14-дневный уровень заболеваемости снизился до отметки 734 случая на 100 тысяч жителей. Среднесуточное количество новых случаев за последние 7 дней составляет 1 614.

Коронавирус в Литве / D. Umbraso/LRT nuotr.

В первый день Нового года с диагнозом COVID-19 в стране было госпитализировано 76 человек. 54 человека получают кислородную терапию, у 6 человек проводится искусственная вентиляция легких.

В минувшие сутки от COVID-19 вакцинировано 6 875 человек. 714 получили первую дозу вакцины, 1 024 – вторую. Третьей, бустерной дозой вакцины от COVID-19 привились 5 137 человек.

В настоящее время, как предполагается, иммунитетом обладают 76,8 процента жителей Литвы.