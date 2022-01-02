Новости

2022.01.02 09:28

В течение прошедших суток пограничники не пропустили трех мигрантов

LRT.lt2022.01.02 09:28
Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница / „EPSO-G“ nuotr.

Первый день Нового года оказался для пограничников сравнительно легким. Как информирует Служба охраны государственной границы, за минувшие сутки, с полуночи субботы до полуночи воскресенья, от границы были развернуты три мигранта, пытавшихся пробраться на территорию Литвы в не предназначенных для этого местах.

В пятницу было развернуто 7 лиц, которые со стороны Беларуси пытались нелегально пересечь границу протяженностью 679 км. В четверг пограничники не зафиксировали ни единого подобного случая. В среду не было пропущено 18 иностранцев, во вторник – 14, в понедельник – 4, в воскресенье – 8.

Мигрантов, пропущенных на территорию Литвы по гуманитарным причинам, в субботу не было.

Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница / „EPSO-G“ nuotr.

С начала августа прошлого года, когда пограничники получили право не пропускать мигрантов, пытающихся пройти в не предназначенных для этого местах, сотрудники службы развернули 8 109 иностранцев.

Литовские пограничники и военнослужащие, приданные им в помощь, в минувшие сутки не применяли служебного оружия, не прибегали к специальным средствам или к мерам физического принуждения.

Между тем, рост числа попыток нелегально пересечь границу со стороны Беларуси уже три недели подряд наблюдается в Латвии. В субботу латвийским пограничникам пришлось развернуть 80 мигрантов, в пятницу – 85.

Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница
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# Литва
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