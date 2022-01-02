Для жителей Литвы дорожает газ, а для некоторых – и электричество

С нового года в Литве вступают в силу новые цены на природный газ и электроэнергию, утвержденные Государственным советом по регулированию в области энергетики в конце ноября. Средняя цена на электроэнергию для жителей, еще не выбравших поставщика, вырастет на 9,6 процента, а цена на газ для всех бытовых потребителей – на 29,8 процента.

Цена на электроэнергию вырастет для тех, кто еще не заключил договор с независимым поставщиком – им до июля по общественнной цене электроэнергию будет поставлять "Ignitis". По его подсчетам, расходы на электроэнергию одного среднестатистического домохозяйства, пользующегося услугами общественного поставщика и потребляющего около 127 кВт/ч электроэнергии в месяц, увеличатся примерно на 1,9 евро в месяц.

Цена стандартного тарифа для одной зоны увеличится с 15,2 центов/кВтч до 16,7 центов/кВтч, а для двух временных зон – с 17,7 центов/кВтч до 18,9 центов/кВтч (дневной тариф) и с 10,6 центов/кВтч до 12,4 центов/кВтч (ночной тариф).

Для клиентов, потребляющих большее количество электроэнергии и пользующихся планами "Namai" и "Namai Plus", цены увеличиваются соответственно с 13,6 центов/кВтч до 15,1 центов/кВтч и с 13,1 центов/кВтч до 14,6 центов/кВтч. Постоянные месячные составляющие по этим планам останутся без изменений и составят соответственно 3 и 6 евро.

Электричество / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В то же время, как сообщает "Ignitis", рекордно высокие цены на природный газ будут частично амортизированы, если Сейм разрешит распределить их на пять лет.

Поставщик указывает, что в первом полугодии 2022 года цена на природный газ для бытовых потребителей вырастет в среднем почти на 30 процентов.

Предполагается, что для тех, кто пользуется газовыми плитами, ежемесячные расходы увеличатся на 78 центов, а для тех, кто отапливает газом свои дома, – более чем на 14 евро.

Газовая плита / D. Umbraso/LRT nuotr.

Для тех потребителей, кто пользуется в основном газовыми плитами и потребляют до 300 кубометров газа в год, в следующем году постоянная часть тарифа останется на уровне 0,56 евро в месяц. Цена одного кубометра газа для этих потребителей с января вырастет с 63 центов до 80 центов.

Потребители, которые в основном используют газ для отопления помещений и потребляют до 20 тысяч кубометров газа, фиксированная часть тарифа также останется неизменной – 3,99 евро в месяц. За один кубометр эта категория клиентов будет платить уже не 41, а 55 центов.

В то же время для тех клиентов, кто потребляет более 20 тысяч кубометров газа в месяц, газ подорожает на 14 центов – до 53 центов/кубометр. Постоянная часть тарифа для клиентов, пользующихся этим планом, не изменится и останется на уровне 3,99 евро в месяц.

В Литве природный газ поставляют 10 компаний, из которых только "Ignitis" обслуживает бытовых потребителей. Остальные девять компаний поставляют газ только для бизнес-субъектов.