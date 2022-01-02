Новости

2022.01.02 09:40

ЕСПЧ запретил России выдавать Минску участника протестов

Радио «Cвобода»2022.01.02 09:40
Протесты в Беларуси, ассоциативное фото
Протесты в Беларуси, ассоциативное фото / AP nuotr.

Европейский суд по правам человека запретил России экстрадировать участника белорусских протестов Дмитрия Подлобникова. На родине его обвиняют в причинении морального вреда сотруднику милиции и грубом нарушении порядка. Ему грозит до семи лет колонии.

Правозащитники рассказали, что белорус все ещё находится в российском СИЗО. О том, что Россия приняла решила экстрадировать Подлобникова, стало известно в конце декабря.

Активиста задержали после уличного шествия в белорусском городе Жлобин августе 2020 года. Спустя три дня Подлобникова отпустили. Позже он уехал на работу в Москву, где его взяли под стражу по запросу Минска.

С августа 2020 года в России по требованию белорусских властей арестовали как минимум 20 человек. Некоторых уже выслали на родину, в том числе, бойца ММА Алексея Кудина. Российский суд вынес решение об экстрадиции спортсмена через несколько часов после того, как ЕСПЧ запретил его выдачу из-за угрозы пыток.

Радио Свобода

# В мире
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Американка благодарит сотрудников компании Icelandair, которые помогали ей во время самоизоляции (архивное фото)
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
6 мин. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Американка обнаружила у себя ковид на борту самолета и просидела в туалете пять часов

Столб электропередач
11 мин. назад

Для жителей Литвы дорожает газ, а для некоторых – и электричество

Литовско-белорусская граница
6
23 мин. назад

В течение прошедших суток пограничники не пропустили трех мигрантов

6
Диана Науседене
36 мин. назад

Диана Науседене утверждает, что подверглась социальному моббингу

Александра Метальникова
"Русская улица" 16
2 ч. назад
"Русская улица"

Висагинская Снегурочка. Шипы и розы Александры Метальниковой

16
Москва
21 ч. назад

Тесты на ВИЧ и сифилис иностранцев в России: чем это грозит

Париж
21 ч. назад

Франция стала председателем Совета ЕС

Холодильник
21 ч. назад

В Беларуси вступило в силу продуктовое эмбарго против "недружественных стран"

Вакцинирование от COVID-19
21 ч. назад

Amnesty International осудила неравномерное распределение вакцин от COVID-19 в мире

Минск
21 ч. назад

"Интерфакс-Запад" уходит из Беларуси, чтобы "не нарушать правовое поле"

Больница
2022.01.01 10:11

В Литве подтверждено 1 945 случаев коронавируса, скончалось 12 человек

В Вильнюсе встречают Новый год
2022.01.01 09:54

Новогодняя ночь отмечена пожарами и травмами в результате фейерверков

Холодильник
2022.01.01 12:33

В Беларуси вступило в силу продуктовое эмбарго против "недружественных стран"

Автомобили
2022.01.01 10:20

С 1 января в Литве изменились правила дорожного движения

Вильнюс
2022.01.01 10:30

В Литве разрешат трансгендерам изменять свои имена и фамилии

Литовско-белорусская граница
2022.01.01 10:42

Вчера пограничники не пропустили 7 мигрантов; из автобуса высажены мигранты, просившие убежища в Латвии

Москва
2022.01.01 12:40

Тесты на ВИЧ и сифилис иностранцев в России: чем это грозит

Париж
2022.01.01 12:36

Франция стала председателем Совета ЕС

Александра Метальникова
"Русская улица" 16
2022.01.02 07:15
"Русская улица"

Висагинская Снегурочка. Шипы и розы Александры Метальниковой

16
Минск
2022.01.01 12:28

"Интерфакс-Запад" уходит из Беларуси, чтобы "не нарушать правовое поле"