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2022.01.01 10:42

Вчера пограничники не пропустили 7 мигрантов; из автобуса высажены мигранты, просившие убежища в Латвии

LRT.lt2022.01.01 10:42
Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница / „EPSO-G“ nuotr.

Как информирует Служба охраны государственной границы, за минувшие сутки, с полуночи пятницы до полуночи субботы, пограничники не позволили пробраться на территорию Литвы в не предназначенных для этого местах семи мигрантам, двигавшимся со стороны Беларуси.

В четверг пограничники не зафиксировали ни единого случая, чтобы иностранцы со стороны Беларуси пытались нелегально пересечь границу протяженностью 679 км. В среду было развернуто 18 таких иностранцев, во вторник – 14, в понедельник – 4, в воскресенье – 8, в субботу – 14.

Мигрантов, пропущенных на территорию Литвы по гуманитарным причинам, в пятницу не было.

Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница / „EPSO-G“ nuotr.

В пятницу в Кальварийском самоуправлении сотрудники пограничной службы остановили для досмотра маршрутный автобус Рига – Прага, выезжавший из Литвы. Автобус остановили, когда до границы с Польшей оставалось около 300 метров.

Пограничники проверили документы пассажиров. Среди них было 7 мужчин, предъявивших итальянские паспорта, вид на жительство в этой стране и французский паспорт. Сотрудники Службы охраны государственной границы обнаружили, что документы были явной подделкой.

Вскоре пограничники выяснили, что эти 7 человек, скорее всего, являются гражданами Ирака, просившими убежища в Латвии. Были у них при себе и справки из латвийского Центра регистрации иностранцев. По предварительным данным, не дождавшись окончания рассмотрения своих прошений, иракцы незаконно покинули территорию Латвии.

Калварийские пограничники высадили мигрантов из автобуса, который продолжил следовать по своему маршруту. В Варенском подразделении Службы охраны государственной границы начато досудебное расследование по факту подделки документов. Иностранцы взяты под стражу.

С начала августа прошлого года, когда пограничники получили право не пропускать мигрантов, пытающихся пройти в не предназначенных для этого местах, сотрудники службы развернули 8 106 иностранцев.

Литовские пограничники и военнослужащие, приданные им в помощь, в минувшие сутки не применяли служебного оружия, не прибегали к специальным средствам или к мерам физического принуждения.

Литовско-белорусская граница
Литовско-белорусская граница
# Литва
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