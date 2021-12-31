Президент Науседа: Пусть нас сближает надежда на лучшие времена

Президент Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене поздравляют всех с 2022 годом. Они благодарят соотечественников, кто в прошлогодний непростой период поддерживал других, и желают, чтобы наступивший год для каждого из нас ознаменовался началом чего-то нового.

«Дорогие жители Литвы! В этот вечер, когда мы отсчитываем последние мгновенья старого года, я хочу поблагодарить. Сказать «спасибо» тем, кто в этот период, полный испытаний, ободрял друг друга, мобилизовывал сообщества, искренне пытался помочь другому, зачастую совсем ему не знакомому человеку», - сказал Г. Науседа в поздравительном послании Литве.

По словам президента, каждый из нас в отдельности и вместе мы еще раз продемонстрировали силу Литвы.

«Пусть этот вечер для каждого из нас ознаменуется началом чего-то нового. Отправляемся в путь, заново набравшись вдохновения, и пусть нас сближает надежда на лучшие времена!» - сказала первая чета страны.

Президент и его супруга поздравляют с праздником и желают, чтобы мы встретили Новый год сильными, смело смотрящими вперед.

«Пусть 2022 год станет для нас годом благородных целей и последовательных действий! С Новым годом!» - завершил свое поздравление президент.