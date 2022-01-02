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2022.01.02 09:45

Американка обнаружила у себя ковид на борту самолета и просидела в туалете пять часов

BBC News
BBC News Русская служба2022.01.02 09:45
Американка благодарит сотрудников компании Icelandair, которые помогали ей во время самоизоляции (архивное фото)
Американка благодарит сотрудников компании Icelandair, которые помогали ей во время самоизоляции (архивное фото) / фото GETTY IMAGES

Американская учительница Мариса Фотиео рассказала, что в течение пяти часов оставалась в туалете самолета, на котором она летела из Чикаго в Рейкьявик, поскольку сделала положительный тест на ковид прямо во время рейса.

Вылетев в Исландию 20 декабря, Фотиео почувствовала боль в горле. У нее с собой был быстрый тест на коронавирус, и она решила проверить, не заболела ли она. Сделанный в туалете тест подтвердил наличие инфекции, и американка решила не покидать кабинку до конца полета.

Пока неясно, должны ли были пассажиры этого рейса авиакомпании Icelandair делать тесты на ковид до вылета.

"Это было какое-то безумие, - сказала Фотиео в интервью NBC News. - На борту находились 150 человек, и больше всего я боялась их заразить".

Учительница разместила в Tiktok ролик о своей самоизоляции в бортовом туалете - и его уже посмотрели больше четырех миллионов раз. На опубликованных кадрах Фотиео позирует перед зеркалом сразу в двух масках.

Американка поблагодарила помогавшую ей стюардессу. "За эти пять часов она сделала все, чтобы у меня было все необходимое. Она мне передавала еду и напитки, постоянно спрашивала, как у меня дела, и уверяла меня, что все будет в порядке", - говорит Фотиео.

После прилета в Исландию американка была вынуждена самоизолироваться в гостинице, принадлежащей Красному Кресту.

Массовые отмены рейсов

Инцидент с Фотиео произошел в момент, когда США переживает самый серьезный скачок заболеваемости коронавирусом за время пандемии. Его причиной стало появление нового варианта "Омикрон", который, судя по предварительным выводам специалистов, распространяется намного быстрее, но вызывает менее тяжелое течение болезни.

По данным американских властей, за последние семь дней среднесуточное число заболевших сейчас составляет 277 тысяч. При этом число летальных исходов, как и пациентов в больницах, остается относительно стабильным.

Но взрывной рост заболеваемости приводит к массовой отмене авиарейсов и мешает работе медицинских служб и других государственных учреждений, поскольку сотрудники, или их коллеги, получают положительные тесты и вынуждены самоизолироваться.

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