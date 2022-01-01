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2022.01.01 11:15

В Германии 31 декабря закрылись три АЭС. Последние три закроются в 2022-м

Радио «Cвобода»2022.01.01 11:15

В последний день 2021 года Германия сократила наполовину мощности своей ядерной энергетики. Из шести действовавших до нового года АЭС, продолжат работать только три. Агентство AFP отмечает, что Германия продолжает выполнять взятые на себя обязательства - постепенно отказаться от ядерной энергетики.

Такое решение было принято более десяти лет назад, после крупной аварии на японской АЭС "Фукусима" 11 марта 2011 года. В результате землетрясения и цунами вышли из строя четыре реактора.

31 декабря 2021 года в Германии прекратили работу АЭС в Брокдорфе (земля Шлезвиг-Гольштейн, север ФРГ), в Гронде (Нижняя Саксония, центр страны) и Гундреммингене (Бавария, на юге ФРГ). Общая мощность отключаемых энергоблоков — 4 ГВт/ч. По объему это соответствует выработке тысячи ветряных электростанций.

На конец 2022 года запланирован вывод из эксплуатации последних трех немецких АЭС — в Некарвестхайме и Изаре (Isar 2) и в северном Эмсланде. Их общая мощность также составляет 4 ГВт/ч.

Новый германский министр экономики Роберт Хабек сказал, что в 2020 году ядерная энергетика обеспечивала 11% потребностей страны в электричестве. В минувший вторник он заверл, что после отключения трех АЭС "безопасность энергоснабжения в Германии остается гарантированной".

Радио Свобода

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