Адамкус критикует решение открыть представительство Тайваня в Литве: убытки огромны

Экс-президент Литвы Валдас Адамкус критикует решение открыть в Вильнюсе представительство Тайваня.

По его словам, убытки от конфликта с Китаем огромны.

"Сложившаяся с Китаем ситуацией, как мне кажется, (стала причиной - ред.) огромных убытков, а это совершенно не было нужно. Нужно было обсудить этот вопрос, согласовать с Сеймом, с правительством, с президентом", - сказал Адамкус в обнародованном в пятницу интервью ЛРТ.

По его словам, "это признание первым должен был сделать мир и крупные державы, у которых есть влияние", "а не маленькая Литва".

"При всем уважении к маленькой Литве, склоняю голову перед ней, но это нам не под силу, не нам (показывать) пример, как должен поступать мир. Таких вещей во внешней политике не может быть, и я надеюсь, что это не повторится", - сказал экс-президент.

Напомним, в ноябре Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах. Решение китайского правительства принято после открытия представительства Тайваня в Литве.