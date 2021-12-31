Вильнюс: в брак накануне Нового года вступят 23 пары

В Вильнюсе растет число зарегестрированных браков - в 2021 году здесь свои отношения узаконили 5000 пар. В прошлом было зарегистрировано 4800 браков, сообщает вильнюсское самоуправление.

Сохраняет свою популярность и традиция вступать в брак 31 декабря – в этом году канун Нового года для своей свадьбы выбрали 23 пары.



«В этом году мы предложили молодоженам новинку – возможность заключить брак под открытым небом, в самых красивых уголках Вильнюса, в окружении природы: в скверике рядом с Дворцом бракосочетаний, в Бернардинском саду, в Сквере реформаторов. Мы решили предоставить брачующимся парам для проведения церемонии зеленые зоны столицы», – рассказала заведующая отделом ЗАГС Вильнюсского самоуправления Йоланта Кузьмене.

Нередко люди выбирают дату, придавая особое значение «магии чисел» – 12.02.2022 вступят в брак 18 пар, а пожениться 22.02.2022 уже пожелали 5 пар.

Молодожены охотно обменивались кольцами в Вильнюсской городской ратуше, в Ботаническом саду, Вяркяйском дворце. Кроме того, вступающие в брак часто отдавали предпочтение террасам разных отелей, ресторанов, живописным дворикам.



Этот год отмечен и исключительным бракосочетанием – молодые принесли друг другу обет любви в башне Гедиминаса.