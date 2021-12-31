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2021.12.31 12:02

В Литве - 1831 новый случай коронавируса

BNS, LRT.lt2021.12.31 12:02
Вильюс
Вильюс / D. Umbraso/LRT nuotr.

За минувшие сутки в Литве был выявлен 1831 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Пять скончавшихся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 724 случая на 100 тысяч жителей.

За последние сутки 1659 человек в стране были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки были привиты 17 тыс. человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 68% населения.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались почти 7,3 тыс. человек, из них 643 были полностью привиты.

В больницах на лечении находятся 1039 пациентов с COVID-19, из них 103 – в реанимации.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис ранее заявил, что меры по борьбе с пандемией будут ужесточены, если количество занятых реанимационных коек в стране достигнет 240.

За минувшие сутки было сделано 9,5 тыс. ПЦР-тестов и 5,4 тыс. тестов на антиген COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели почти 520 тыс. человек.

# Литва
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