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2021.12.30 17:24

Уходит с должности вице-министр здравоохранения Симонайтите

BNS, LRT.lt2021.12.30 17:24
Živilė Simonaitytė
Živilė Simonaitytė / SAM archyvo nuotr.

3 января уходит с должности вице-министр здравоохранения Литвы Живиле Симонайтите.

Она подтвердила BNS в четверг, что увольняется по собственному желанию. Рассказать о мотивах своего решения и предоставить более подробные комментарии она обещала в пятницу - в свой последний рабочий день в Министерстве здравоохранения.

"Да, (ухожу – BNS). Завтра будет публичное сообщение и более подробный комментарий", - сказала Симонайтите.

Она занимала должность вице-министра здравоохранения чуть больше года - с середины декабря прошлого года.

До этого Симонайтите работала заместителем государственного контролера. У нее есть степень доктора социальных наук, полученная в Вильнюсском университете.

Политик работала в Госконтроле с нынешним министром здравоохранения Арунасом Дулькисом, который и пригласил ее занять должность вице-министра.

# Литва
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