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2021.12.30 11:59

ЕСПЧ потребовал от России приостановить решения по «Мемориалу»

Новая газета – Балтия2021.12.30 11:59
Протесты в России в связи с закрытием "Мемориала"
Протесты в России в связи с закрытием "Мемориала" / AP nuotr.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России приостановить исполнение решений о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал» и его правозащитного центра.

ЕСПЧ призывает приостановить решения до тех пор, пока суд не вынесет вердикт по жалобе на закон об иностранных агентах, которую в 2013 году подали 11 российских НКО, среди которых — «Мемориал».

«Председатель секции, которой было передано дело... решил указать правительству России в соответствии с правилом 39, что в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства - исполнение решений о ликвидации организаций-заявителей должно быть приостановлено на период, необходимый для рассмотрения Судом заявления», — говорится в письме ЕСПЧ, которое приводит «Медиазона».

28 декабря Верховный суд России постановил ликвидировать «Международный Мемориал».

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» – одна из старейших некоммерческих организаций, занимающаяся исследованием политических репрессий в СССР. Международный «Мемориал» внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация была неоднократно оштрафована судами в РФ за нарушения закона об иноагентах.

"Новая газета - Балтия"

# В мире# Россия
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