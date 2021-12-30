ЕСПЧ потребовал от России приостановить решения по «Мемориалу»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России приостановить исполнение решений о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал» и его правозащитного центра.

ЕСПЧ призывает приостановить решения до тех пор, пока суд не вынесет вердикт по жалобе на закон об иностранных агентах, которую в 2013 году подали 11 российских НКО, среди которых — «Мемориал».

«Председатель секции, которой было передано дело... решил указать правительству России в соответствии с правилом 39, что в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства - исполнение решений о ликвидации организаций-заявителей должно быть приостановлено на период, необходимый для рассмотрения Судом заявления», — говорится в письме ЕСПЧ, которое приводит «Медиазона».

28 декабря Верховный суд России постановил ликвидировать «Международный Мемориал».

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» – одна из старейших некоммерческих организаций, занимающаяся исследованием политических репрессий в СССР. Международный «Мемориал» внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация была неоднократно оштрафована судами в РФ за нарушения закона об иноагентах.



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