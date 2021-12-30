Министерство предлагает порядок возмещения расходов на маркировку и регистрацию животных

Министерство сельского хозяйства предлагает возместить расходы на маркировку и регистрацию животных для социально поддерживаемых лиц и тех, кто занимается уходом за домашними животными.

В случае, если предложение будет одобрено правительством, расходы на маркировку до 3 домашних животных будут возмещены с выделением 15-ти евро за каждое домашнее животное. В бюджете следующего года на это предусмотрено в общей сложности 300 000 евро.



Глава отдела животноводства и благополучия животных министерства сельского хозяйства Арунас Шилейка говорит, что компенсации также будут начисляться задним числом.



Собаки, кошки и хорьки, которые появились на свет до вступления в силу закона о благополучии животных, должны быть чипированы к маю следующего года.