Новости

2021.12.30 08:03

Министерство предлагает порядок возмещения расходов на маркировку и регистрацию животных

Радио LRT2021.12.30 08:03
Кошка
Кошка / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Министерство сельского хозяйства предлагает возместить расходы на маркировку и регистрацию животных для социально поддерживаемых лиц и тех, кто занимается уходом за домашними животными.

В случае, если предложение будет одобрено правительством, расходы на маркировку до 3 домашних животных будут возмещены с выделением 15-ти евро за каждое домашнее животное. В бюджете следующего года на это предусмотрено в общей сложности 300 000 евро.

Глава отдела животноводства и благополучия животных министерства сельского хозяйства Арунас Шилейка говорит, что компенсации также будут начисляться задним числом.

Собаки, кошки и хорьки, которые появились на свет до вступления в силу закона о благополучии животных, должны быть чипированы к маю следующего года.

# Литва
Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt
Юрий Дмитриев
14 ч. назад

Виктор Ерофеев: Фактически смертный приговор для Дмитриева

Проверка паспорта возможностей
15 ч. назад

Группа жителей обратилась к президенту в связи с паспортом возможностей

Китай
15 ч. назад

Китайский дипломат: проблемы в торговле не связаны со спором Пекина и Вильнюса

"Паспорт возможностей"
15 ч. назад

С 10 января - новые изменения в правилах получения паспорта возможностей

Больница
16 ч. назад

В Литву доставили препарат «ронапрев» для лечения коронавируса

Алитусская больница
17 ч. назад

Правительство Литвы утвердило обязательные прививки для медиков и соцработников

Рига
18 ч. назад

44% пожилых людей Латвии подвержены риску бедности

Таллин
19 ч. назад

Президент Эстонии: некоторые русские школы можно было бы сохранить

Протесты в России в связи с закрытием "Мемориала"
20 ч. назад

«Есть божий суд, наперсники разврата»: Как в странах Балтии отреагировали на закрытие «Мемориала»

Вильнюс
20 ч. назад

В Литве - 1948 новых случаев коронавируса

"Паспорт возможностей"
2021.12.29 16:27

С 10 января - новые изменения в правилах получения паспорта возможностей

Больница
2021.12.29 15:29

В Литву доставили препарат «ронапрев» для лечения коронавируса

Алитусская больница
2021.12.29 14:43

Правительство Литвы утвердило обязательные прививки для медиков и соцработников

Б. Гребенщиков
2021.12.29 08:43

Музыкант "Аквариума" задержан в аэропорту и выслан из России

Вильнюс
2021.12.29 11:21

В Литве - 1948 новых случаев коронавируса

Певица Маргарита Левчук, героиня проекта "Талака"
2021.12.29 10:58

Определены победители конкурса «За содействие межкультурному диалогу»: главную награду получил цикл передач ЛРТ «Талака»

Протесты в России в связи с закрытием "Мемориала"
2021.12.29 11:25

«Есть божий суд, наперсники разврата»: Как в странах Балтии отреагировали на закрытие «Мемориала»

Проверка паспорта возможностей
2021.12.29 17:02

Группа жителей обратилась к президенту в связи с паспортом возможностей

Тюрьма в России
2021.12.29 09:36

Глава КС допустил возрождение смертной казни в России

Рига
2021.12.29 13:33

44% пожилых людей Латвии подвержены риску бедности