Виктор Ерофеев: Фактически смертный приговор для Дмитриева

2021 год войдет в историю РФ как время ползучего возвращения Сталина в госментальность. А судьба Юрия Дмитриева будет рассматриваться как противостояние двух мировоззрений, пишет Виктор Ерофеев.

Это был очень счастливый год для российских силовиков. Настоящая, плюралистическая политика споткнулась и остановилась. Независимые мнения ушли вглубь. Соцсети стали заменой вольных разговоров на советской кухне. Произошло полное уничтожение внесистемной оппозиции. Одни сидят, другие выдавлены на Запад.

Поднимая бокалы в новогоднюю ночь, силовики могут пожелать себе и стране, чтобы следующий год был бы еще более триумфальным. Объятия, мужские поцелуи радости. Но работы, товарищи, еще навалом. Хохот. Надо засучить генеральские рукава - сохранились очаги либерального сопротивления, много болтают языком всякие иностранные агенты.

В историю России 21-го века 2021 год войдет как время ползучего возвращения Сталина в государственную ментальность. Потихоньку, как грибы, вырастают по всей стране сталинские бюсты и обелиски. Скоро настанет пора снова вносить Сталина в мавзолей - его прах уже превращен в образцовую мумию.

Приговор Дмитриеву - приглашение на казнь



На этом победоносном фронте борьбы с крамолой судьба историка Юрия Дмитриева в будущем будет рассматриваться как могучее противостояние двух антагонистических мировоззрений. Лагерь многочисленных либеральных защитников историка находится в полном шоке от приговора, вынесенного ему в самом конце 2021 года. 15 лет колонии строгого режима для 65-летнего человека - это в самом деле приглашение на казнь.

Впрочем, на что можно было надеяться? Государственная машина несется быстрее либеральных рефлексий. То, что вчера казалось дикостью, сегодня выступает как норма. Вот уже много лет жизнь Юрия Дмитриева превратилась в свистопляску обвинений, приговоров, провокаций, психических экспертиз. Я считаю его настоящим мучеником за идею. Он умело разоблачал сталинскую практику Большого террора, занимался обнаружением расстрельных захоронений на территории Карелии - то есть, делал все то, что называется борьбой со сталинизмом.

А лагерь врагов Юрия Дмитриева, напротив, дружен с идеей сталинской государственности. После длительной борьбы двух мировоззрений, после наступлений и откатов с той и другой стороны в деле карельского историка на сегодняшний день победили продолжатели "подвигов" НКВД/КГБ.

Для врагов Юрия Дмитриева, не было, в сущности, ни Большого террора, ни палачей. Была сплошная индустриализация. И победный флаг над Берлином. Какие там еще жертвы террора? Что есть намеки сверху, что все-таки были расстрельные списки. Ну, это в порядке внутренней дипломатии. Берите пример с вождя. И вот места расстрелов, по мановению волшебной палки, превратились в многочисленные захоронения советских военнопленных времен Зимней войны. В расстрельном полигоне Сандармоха, по этой логике, виноваты финны, примерно так же, как фашисты в трагедии Катыни.

Обвинения в адрес Дмитриева - инструмент для подавления ученого



Не было сталинских преступлений, да в деле Юрия Дмитриева они и не фигурируют. Упрямого историка куда удобнее добить обвинениями в "педофилии" и незаконном хранении холодного оружия. Дело Дмитриева во внесудебном порядке обсуждалось публично правозащитниками на самом верху. Там призвали прислушаться, как водится, к мнению независимого суда. Были, судя по всему, и другие, конфиденциальные, генеральские обращения в высшие сферы. Карелия близка не только демократам. Зачем ворошить прошлое? Зачем в небольшой Карелии указывать на исполнителей приговоров? Это же травмирует их семьи.

Итак, инструментом для подавления ученого было выбрано обвинение в "педофилии". Юрий Дмитриев протестовал, оправдывался, объяснял - в конце концов, его засудили и за "педофилию", связанную с его приемной дочкой, и за хранение какого-то ржавого обреза. А началось все с анонимки. Затем нашлись на всяких административных уровнях разного рода "защитники" маленькой девочки.

Что стоит за этой "педофилией", помимо наветов? Несколько обнаженных фотографий (выделили девять из двухсот с чем-то отснятых), которые сам обвиняемый объяснил либо медицинскими соображениями, либо случайностью. И вот еще - прикосновения к половым органам удочеренного ребенка, которые историк связывал с проблемой детского недержания мочи.

Политическая воля при желании все может вывернуть наизнанку. Особенно когда противник тверд в своих взглядах и порою резок в суждениях. Сам воспитанник детского дома, простоватый по своим манерам мужик, страстный поклонник демократических преобразований 1990-х годов, Юрий Дмитриев сейчас уже выглядит как легендарной, так и реликтовой фигурой. Когда-нибудь этот замечательный автор и составитель исторических книг, сотрудник "Мемориала" сам станет героем исторической прозы.

Призрак Сталина в 21 веке



Призрак Сталина зашел к нам в 21 век, но - я уверен - на этот раз он зашел временщиком. С его помощью стране можно нанести только вред. Сталин - тормоз для выхода России из изоляции. Политический атавизм, жестокость, цинизм, а также реальные проблемы детского воспитания и отношения к женщине как к "объекту", прежде всего связаны с наследием сталинизма. Те же наши писатели, ученые, издатели, журналисты, артисты, среди которых многие - истинная гордость России, - несмотря на сегодняшний шок, будут и дальше пристально следить за драматической судьбой Юрия Дмитриева. В новогоднюю ночь многие жители моей страны поднимут бокалы за его беспримерное мужество.



Deutsche Welle