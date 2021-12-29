Китайский дипломат: проблемы в торговле не связаны со спором Пекина и Вильнюса

Возникающие перед литовским бизнесом вызовы при экспортировании товаров в Китай не связаны с дипломатическим спором Пекина и Вильнюса, говорит временный поверенный в делах Китая в Литве Чю Байхуа.

"Я не считаю, что проблемы у бизнеса возникли по политическим причинам. Так иногда случается. Если у бизнеса возникают проблемы, он вправе обратиться в ответственные ведомства Китая", - сказал дипломат журналистам в среду.

И все же он подчеркнул, что Литва из-за своих действий утратила доверие и уважение китайских предпринимателей, поэтому естественно, что сотрудничество может стать более затруднительным.



Напомним, в ноябре Китай понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах. Решение китайского правительства принято после открытия представительства Тайваня в Литве.