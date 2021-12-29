В Литву доставили препарат «ронапрев» для лечения коронавируса

Литва закупила 60 доз препарата «ронапрев», разработанного фармацевтической компанией Roche. Лекарство будет использоваться для госпитализированных пациентов с легкой формой коронавируса, которым не нужен дополнительный кислород

Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендует использовать лекарство для лечения коронавируса у взрослых и подростков от 12 лет, вес которых не менее 40 кг, в случае, если они не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют повышенный риск развития тяжелого заболевания.

Препарат будет распределен между медицинскими учреждениями Литвы. Первой партии хватит для лечения 60 человек. Планируется, что Литва закупит еще 340 доз «ронапрева».

Препарат «ронапрев» — это комбинация двух моноклональных антител «казиривимаб» и «имдевимаб». Моноклональные антитела — это созданные в лаборатории белки, которые имитируют способность иммунной системы бороться с вредными патогенами, такими как вирусы. Препарат разрешен к использованию в ЕС, Великобритании, Австралии, США, Японии и Швейцарии.



"Новая газета - Балтия"

