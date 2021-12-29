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2021.12.29 13:33

44% пожилых людей Латвии подвержены риску бедности

Новая газета – Балтия2021.12.29 13:33
Рига
Рига / Vida Press nuotr.

В 2020 году выросла доля населения Латвии старше 65 лет, подверженных риску бедности: она составила 44,6%. 

Порог бедности в Латвии составляет 472 евро на одного человека. Для домохозяйств с двумя взрослыми и двумя детьми в возрасте до 14 лет порог риска бедности составлял 991 евро.

По данным Центрального статистического управления, в прошлом году 23,4% населения страны были подвержены риску бедности. Наибольшая доля такого населения — в Латгале (36%), наименьшая — в Рижском регионе и Риге (16,1% и 17,8%).

Наиболее подвержены риску бедности пенсионеры (50,9%) и безработные (46,8%), передает LETA.

Исследование показало, что без государственной и муниципальной поддержки, включая выплату пенсий по старости, 40,5% населения окажутся под угрозой бедности.

Опрос населения о доходах и условиях жизни проводился с 30 января по 15 июля. В опросе приняли участие 6 600 домохозяйств и 11 700 респондентов в возрасте 16 лет и старше.

"Новая газета - Балтия"

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