«Есть божий суд, наперсники разврата»: Как в странах Балтии отреагировали на закрытие «Мемориала»

«Можно упразднить организацию, но нельзя стереть историю». Так министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич отреагировал на решение Верховного суда России ликвидировать общество «Международный мемориал», занимающееся историческими исследованиями и защитой прав человека.

«Решение Верховного суда России о ликвидации Мемориала вызывает возмущение. Можно упразднить организацию, но нельзя стереть историю», — написал Ринкевич в Twitter. Он также процитировал «Смерть поэта» Михаила Лермонтова:

«Пред вами суд и правда — всё молчи!..

Но есть и божий суд, наперсники разврата!

Есть грозный суд: он ждет».

Перед началом суда над правозащитным центром «Мемориал», обвиняемом в нарушении закона об «иноагентах», латвийские общественные и культурные деятели выступили с открытым письмом в поддержку организации. «За время своей более чем тридцатилетней деятельности российский «Мемориал» стал не только символом, но и памятником, храмом, уничтожение которого стало бы явным сигналом о том, что в соседней с нами стране происходят события, которые могут повернуть историю вспять», — говорилось в письме.

В поддержку «Мемориала» высказались президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. В опубликованном на сайте президента Эстонии совместном заявлении Алар Карис, Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Анджей Дуда отметили обеспокоенность переписыванием истории России.

Протесты в России в связи с закрытием "Мемориала" / AP nuotr.

Бывшая глава Центра изучения геноцида и сопротивления Литвы Бируте Бураускайте назвала ликвидацию «Международного мемориала» мрачной новостью.

«Трудно переоценить важность сотрудничества таких организаций, как наш центр и «Мемориал». Мы получали много информации о людях, чьих дел у нас не было. «Мемориал» много работал над делами заключенных, пока еще можно было, — приводит портал Diena ее слова.

Институт исторической памяти Эстонии осудил решение о закрытии «Мемориала», передает Postimees.

«Этим решением Россия встает на путь Китая, где сомнения в коммунистических деятелях прошлого уже приводят к тюремному заключению. Данное решение касается не только России, но и всех стран, которые были оккупированы Советским Союзом или находились под его контролем. Оно демонстрирует возрастающее желание подавить с помощью государственной силы изучение политических репрессий СССР и запретить публичное выражение уважения к памяти жертв советского террора», — сказал представитель института Сергей Метлев.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» – одна из старейших некоммерческих организаций, занимающаяся исследованием политических репрессий в СССР. Международный «Мемориал» внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация была неоднократно оштрафована судами в РФ за нарушения закона об иноагентах.



"Новая газета - Балтия"