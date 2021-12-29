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2021.12.29 11:25

«Есть божий суд, наперсники разврата»: Как в странах Балтии отреагировали на закрытие «Мемориала»

Новая газета – Балтия2021.12.29 11:25
Протесты в России в связи с закрытием "Мемориала"
Протесты в России в связи с закрытием "Мемориала" / AP nuotr.

«Можно упразднить организацию, но нельзя стереть историю». Так министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич отреагировал на решение Верховного суда России ликвидировать общество «Международный мемориал», занимающееся историческими исследованиями и защитой прав человека.

«Решение Верховного суда России о ликвидации Мемориала вызывает возмущение. Можно упразднить организацию, но нельзя стереть историю», — написал Ринкевич в Twitter. Он также процитировал «Смерть поэта» Михаила Лермонтова:

«Пред вами суд и правда — всё молчи!..

Но есть и божий суд, наперсники разврата!

Есть грозный суд: он ждет».

Перед началом суда над правозащитным центром «Мемориал», обвиняемом в нарушении закона об «иноагентах», латвийские общественные и культурные деятели выступили с открытым письмом в поддержку организации. «За время своей более чем тридцатилетней деятельности российский «Мемориал» стал не только символом, но и памятником, храмом, уничтожение которого стало бы явным сигналом о том, что в соседней с нами стране происходят события, которые могут повернуть историю вспять», — говорилось в письме.

В поддержку «Мемориала» высказались президенты Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. В опубликованном на сайте президента Эстонии совместном заявлении Алар Карис, Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Анджей Дуда отметили обеспокоенность переписыванием истории России.

Протесты в России в связи с закрытием "Мемориала"
Протесты в России в связи с закрытием "Мемориала" / AP nuotr.

Бывшая глава Центра изучения геноцида и сопротивления Литвы Бируте Бураускайте назвала ликвидацию «Международного мемориала» мрачной новостью.

«Трудно переоценить важность сотрудничества таких организаций, как наш центр и «Мемориал». Мы получали много информации о людях, чьих дел у нас не было. «Мемориал» много работал над делами заключенных, пока еще можно было, — приводит портал Diena ее слова.

Институт исторической памяти Эстонии осудил решение о закрытии «Мемориала», передает Postimees.

«Этим решением Россия встает на путь Китая, где сомнения в коммунистических деятелях прошлого уже приводят к тюремному заключению. Данное решение касается не только России, но и всех стран, которые были оккупированы Советским Союзом или находились под его контролем. Оно демонстрирует возрастающее желание подавить с помощью государственной силы изучение политических репрессий СССР и запретить публичное выражение уважения к памяти жертв советского террора», — сказал представитель института Сергей Метлев.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» – одна из старейших некоммерческих организаций, занимающаяся исследованием политических репрессий в СССР. Международный «Мемориал» внесли в реестр НКО-иностранных агентов в 2016 году. На протяжении нескольких лет организация была неоднократно оштрафована судами в РФ за нарушения закона об иноагентах.

"Новая газета - Балтия"

Протесты в России в связи с закрытием "Мемориала"
Протесты в России в связи с закрытием "Мемориала"
# Литва
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