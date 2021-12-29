В Литве - 1948 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1948 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончалось 17 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

11 скончавшихся не были привиты или прошли неполный курс вакцинации.

Уровень заболеваемости в Литве за 14 дней составил 720 случаев на 100 тысяч жителей.

За последние сутки 1815 человек в стране были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. В целом за сутки были привиты 22 тыс. человек. С начала вакцинации первой дозой вакцины в Литве привито около 68,4% населения.

В общей сложности в Литве от COVID-19 скончались 7,3 тыс. человек, из них 636 были полностью привиты.

В больницах на лечении находятся 1072 пациента с COVID-19, из них 109 – в реанимации.

Министр здравоохранения Арунас Дулкис ранее заявил, что меры по борьбе с пандемией будут ужесточены, если количество занятых реанимационных коек в стране достигнет 240.

За минувшие сутки было сделано 11 тыс. ПЦР-тестов и 4,6 тыс. тестов на антиген COVID-19.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Литве коронавирусом переболели почти 515,9 тыс. человек.