Музыкант "Аквариума" задержан в аэропорту и выслан из России

Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков сообщил в понедельник, на концерте в клубе 1930 Moscow, что флейтист Брайан Финнеган был задержан в аэропорту. Ему не разрешили пройти границу. Он был вынужден провести сутки в аэропорту, после чего был выслан из России, сообщил телеканал "Настоящее время".

"Вчера на границе забрали его паспорт, его задержали, он провел сутки в аэропорту, а сегодня его посадили в самолет и отправили за его же счет обратно. При этом никаких объяснений не дали, причины мы не знаем. Поэтому этот концерт мы посвящаем ему, хотя даже не знаем, где он сейчас. Но знаем, что в такой ситуации в ближайшее время может оказаться любой из нас и из вас", — сказал БГ.

Брайан Финнеган — гражданин Великобритании, родом из Северной Ирландии. В "Аквариуме" он играет на флейте с 2009 года. С 1995 года Финнеган также выступает с коллективом кельтской музыки Flook — лучшей группой 2006 года по версии премии BBC Folk Awards.



Радио "Свобода"