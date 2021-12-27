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2021.12.27 17:58

Суд увеличил срок наказания историку Дмитриеву до 15 лет

Deutsche Welle2021.12.27 17:58
Юрий Дмитриев
Юрий Дмитриев / AP nuotr.

Если решение суда останется в силе, то с учетом четырех лет и семи месяцев, которые Дмитриев уже провел в СИЗО, 65-летний историк сможет выйдти на свободу в 2032 году.

Петрозаводский городской суд увеличил срок лишения свободы председателю карельского "Мемориала", историку, исследователю сталинских репрессий Юрию Дмитриеву до 15 лет, полностью удовлетворив требование прокуратуры. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщил корреспондент "Новой газеты" из зала суда. Оглашение приговора, как и весь процесс, проходило в закрытом режиме.

Судья Екатерина Хомякова сочла историка виновным в "изготовлении порнографии". Речь идет о девяти снимках его приемной дочери, сделанных в возрасте 3, 5 и 6 лет, на которых видны гениталии ребенка. Дмитриев говорил, что пять из девяти фотографий делал для врачей, еще четыре - в ответ на просьбу девочки сфотографировать загар, когда семья вернулась с отдыха на юге.

Если решение суда останется в силе, то с учетом четырех лет и семи месяцев, которые Дмитриев уже провел в СИЗО, историк выйдет на свободу в 2032 году.

Дело историка Дмитриева

65-летнего исследователя Большого террора, обнаружившего места захоронения тысячи жертв сталинских политических репрессий в Сандармохе и Красном Бору, судят с 2018 года. Первоначально он обвинялся по четырем статьям: в насильственных действиях сексуального характера, изготовлении порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетнего и незаконном хранении оружия.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по большей части обвинений, осудив на 2,5 года ограничения свободы за незаконное хранение оружия - при обыске у него были обнаружены части охотничьего ружья. Прокуратура, представитель потерпевшей и сам осужденный (он требовал полного оправдания) обжаловали приговор. Апелляционная инстанция направила дело в суд на новое рассмотрение.

В ходе повторного процесса Петрозаводский городской суд 22 июля 2020 года приговорил Дмитриева к трем годам и шести месяцам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении приемной дочери. По трем же другим статьям: изготовление порнографии, развратные действиях в отношении несовершеннолетнего и незаконное хранение оружия он был оправдан. Дмитриев должен был выйти на свободу в ноябре того же года, так как практически отбыл срок. Однако прокуратура вновь оспорила приговор в вышестоящем суде.

В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии увеличил срок историку почти в четыре раза - с 3,5 года лишения свободы до 13 лет заключения, сочтя доказанной его вину в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

Защита уже заявила, что обжалует ранее вынесенный Дмитриеву 13-летний срок в президиуме Верховного суда и Европейском суде по правам человека.

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