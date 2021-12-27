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2021.12.27 13:04

С 28 декабря в Литве - новые правила использования паспорта возможностей: что нужно знать?

LRT.lt2021.12.27 13:04
Проверка паспорта возможностей
Проверка паспорта возможностей / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В Литве с 28 декабря паспорт или альтернативные ковидные сертификаты больше не будут действительны для жителей или гостей страны, которые были вакцинированы по полному плану вакцинации более 7 месяцев назад. 

С бустерной дозой придется поспешить

Жителям, которые привились по полной схеме больше 7 месяцев назад, рекомендуют привиться бустерной дозой, которая обеспечивает более надежную защиту от омикрон-штамма коронавируса.

Vakcinacijos centras „Litexpo“ parodų rūmuose
Vakcinacijos centras „Litexpo“ parodų rūmuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В противном случае, предупреждают в Минздраве, люди не смогут попасть в кафе, театры, спортклубы, торговые центры.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу 28 декабря, паспорт возможностей в Литве будет действителен в течение семи месяцев после полной вакцинации и может быть продлен:

- после вакцинации бустерной дозой (срок действия паспорта в таком случае не ограничивается);

- после получения положительного теста на антитела (действует 60 дней, один тест бесплатно);

- после получения отрицательного результата ПЦР-теста (действует 72 часа).

Паспорт возможностей также выдается лицам с историей заболевания COVID-19, если диагноз подтвержден положительным тестом ПЦР или тестом на антиген (действителен в течение 210 дней с даты постановки диагноза).

Сертификат перестанет действовать 28 декабря

Проверка паспорта возможностей
Проверка паспорта возможностей / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Людям, которые не соответствуют этим условиям, после 28 декабря паспорта возможностей не будут выдаваться, а срок действия паспортов, выданных непосредственно перед вступлением изменений в силу, истечет 28 декабря.

«Например, у человека, пытающегося получить паспорт 25 декабря, он истечет 27 декабря в 23:59», - прокомментировал порталу LRT.lt представитель Центра регистров Миндаугас Самкус.

Заместитель министра здравоохранения Аушра Билотене Мотеюнене сообщила в интервью ЛРТ, что паспорт возможностей вступит в силу сразу после вакцинации бустерной дозой вакцины.

«Паспорт в таком случае вступает в силу немедленно и не имеет срока действия», - сказала заместитель министра.

Для иностранцев – те же условия

Европейский ковид-сертификат
Европейский ковид-сертификат / Shutterstock nuotr.

По словам советника пресс-службы Минздрава Лины Зимницкене, люди, прибывающие из-за границы, будут находиться в тех же условиях, что и проживающие в Литве, то есть ковидный сертификат ЕС в Литве также будет действителен всего 7 месяцев.

Решение правительства о требовании паспорта для детей младшего возраста также вступает в силу 28 декабря. Раньше его могли получить дети в возрасте 16 лет, но со вторника он вступит в силу и для 12-летних.

Премьер-министр Ингрида Шимоните неоднократно подчеркивала, что детям в возрасте 12 лет и старше паспорт возможностей будет нужен только для развлечений. Он не понадобится для получения услуг формального или неформального образования.

Проверка паспорта возможностей
Проверка паспорта возможностей
Vakcinacijos centras „Litexpo“ parodų rūmuose
Европейский ковид-сертификат
# Литва
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