С 28 декабря в Литве - новые правила использования паспорта возможностей: что нужно знать?

В Литве с 28 декабря паспорт или альтернативные ковидные сертификаты больше не будут действительны для жителей или гостей страны, которые были вакцинированы по полному плану вакцинации более 7 месяцев назад.

С бустерной дозой придется поспешить



Жителям, которые привились по полной схеме больше 7 месяцев назад, рекомендуют привиться бустерной дозой, которая обеспечивает более надежную защиту от омикрон-штамма коронавируса.

Vakcinacijos centras „Litexpo“ parodų rūmuose / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В противном случае, предупреждают в Минздраве, люди не смогут попасть в кафе, театры, спортклубы, торговые центры.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу 28 декабря, паспорт возможностей в Литве будет действителен в течение семи месяцев после полной вакцинации и может быть продлен:

- после вакцинации бустерной дозой (срок действия паспорта в таком случае не ограничивается);

- после получения положительного теста на антитела (действует 60 дней, один тест бесплатно);

- после получения отрицательного результата ПЦР-теста (действует 72 часа).

Паспорт возможностей также выдается лицам с историей заболевания COVID-19, если диагноз подтвержден положительным тестом ПЦР или тестом на антиген (действителен в течение 210 дней с даты постановки диагноза).

Сертификат перестанет действовать 28 декабря



Проверка паспорта возможностей / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Людям, которые не соответствуют этим условиям, после 28 декабря паспорта возможностей не будут выдаваться, а срок действия паспортов, выданных непосредственно перед вступлением изменений в силу, истечет 28 декабря.

«Например, у человека, пытающегося получить паспорт 25 декабря, он истечет 27 декабря в 23:59», - прокомментировал порталу LRT.lt представитель Центра регистров Миндаугас Самкус.

Заместитель министра здравоохранения Аушра Билотене Мотеюнене сообщила в интервью ЛРТ, что паспорт возможностей вступит в силу сразу после вакцинации бустерной дозой вакцины.

«Паспорт в таком случае вступает в силу немедленно и не имеет срока действия», - сказала заместитель министра.

Для иностранцев – те же условия



Европейский ковид-сертификат / Shutterstock nuotr.

По словам советника пресс-службы Минздрава Лины Зимницкене, люди, прибывающие из-за границы, будут находиться в тех же условиях, что и проживающие в Литве, то есть ковидный сертификат ЕС в Литве также будет действителен всего 7 месяцев.

Решение правительства о требовании паспорта для детей младшего возраста также вступает в силу 28 декабря. Раньше его могли получить дети в возрасте 16 лет, но со вторника он вступит в силу и для 12-летних.

Премьер-министр Ингрида Шимоните неоднократно подчеркивала, что детям в возрасте 12 лет и старше паспорт возможностей будет нужен только для развлечений. Он не понадобится для получения услуг формального или неформального образования.