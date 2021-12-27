Топ зимних развлечений в Балтии

В ближайшие дни в странах Балтии снова обещают снегопады и минус. А значит, надо использовать это время с пользой —тем более, что впереди праздники. Предлагаем вам нашу зимнюю подборку «снежных» развлечений.

Эстония

Промчаться по хрустящему снегу в санях или пройтись по непроходимым чащам и замерзшим болотам. Этим можно и нужно заняться в снежной Эстонии!

Как в сказке

Отправиться в зимний поход с гидом по следам диких животных на снегоступах предлагают, например, в национальном парке Соомаа. Взрослый билет стоит 50 евро, детский — 25. Нужно быть готовым, что поход длится от 2 до 5 часов.

Если бродить по болотам и чащам — это не для вас, можно комфортно насладиться зимними пейзажами в уютных дровяных санях. Кутайтесь потеплее, доставайте цветные платки и муфты и отправляйтесь прямо в сказку. После конной прогулки с ветерком вдвойне приятно согреться горячим чаем с чем-то вкусненьким. Покататься на настоящих санях можно в уезде Рапламаа, Пярнумаа на хуторе Maria, в Юримаа. Стоимость удовольствия от 40 до 60 евро.

Парк Соомаа в Эстонии / Shutterstock.com

Северные развлечения

В поход можно отправиться не только на снегоступах, но и на санях. Только управлять ими придется самостоятельно. Финские сани, пожалуй, одно из самых популярных зимних развлечений. Отсюда и количество предложений. Можно отправиться с группой на необитаемый остров Cалосаар на Чудском озере, среди утесов Таеваскоя с потрясающими пейзажами, в Пыльваском уезде. Средняя стоимость катания в группе — 15-20 евро. Если вы хотите путешествовать самостоятельно, сани можно взять в аренду.

Любители не только природы, но и животных могут совместить эти два увлечения и провести время в компании сибирских хаски. Собачки с удовольствием пообщаются с вами и даже покатают. Это чудо ждет вас всего в 35 километрах от Таллина. Стоит 35 евро за семейный билет.

Танцы на льду

Если ваш любимый зимний вид спорта — коньки, скучать вам тоже не придется. Забудьте про закрытые катки и превратите катание в настоящее приключение. В национальном парке Соомаа можно скользить прямо по замершему болотистому пруду, а если хочется больше простора — отправляйтесь на залив Вяйке Вийк. На каток тоже можно, но только на дискотеку. Цена всего 9 евро.

До свиста в ушах

Для тех, кто знает толк в настоящих зимних забавах, ничего лучше хорошо залитой или огромной снежной горки не придумаешь. Любители тьюбинга могут отправиться в парк приключений Алутагузе, парк аттракционов Otepaa или в снежный парк в Тарту.

Вставай на лыжи

Зима — самое время открывать новые лыжные маршруты. Тем более, если зима выдалась снежной, то лыжи можно не убирать до весны. 10-километровая трасса в Техванди работает до апреля. Она подходит как для профессиональных соревнований, так и для любительских лыжных прогулок. Лыжные тропы разной протяженности есть также в Кунингамяэ. Покататься на горных лыжах, а потом переобуться в обычные лыжные ботинки можно в Хаанья. Горнолыжные трассы от 1 до 5 км понравятся как новичкам, так и продвинутым лыжникам.

Суровые зимние развлечения



Рыбалка на Чудском озере / Shutterstock.com

Если вам хочется абсолютно новых впечатлений, то найти их можно в самых неожиданных местах. Обязательные условия — зима, лед и снег.

Желающие поймать золотую рыбку в проруби могут сделать это на Чудском озере, где Чудо обязательно должно произойти. Это будет не просто рыбалка, а настоящий рыболовный поход на специальных санях. Если рыбачить вы не хотите, но насладиться красотами озера не прочь, «каракатица» —ваш вариант. Не пугайтесь, никаких насекомых, а просто машина с большими колесами, на которой можно безопасно передвигаться по льду.

Самые смелые могут освоить сноукайтинг и «полетать» наперегонки с ветром. Сноукайтинг — это зимний вариант кайтсерфинга. Катаются на сноуборде или лыжах, управляют воздушным змеем. Звучит странно, но лучше один раз попробовать, чем сто раз слышать. Развлечение не из дешевых: 150 евро за 3 часа, но оно того стоит!

Литва



Что делать зимой в Литве? Кататься на лыжах, коньках и санках? Конечно!

Для любителей полетать

Покататься на лыжах и покорить высокие склоны при наличии снега можно везде. Особенно, если для этого есть специально подготовленные трассы в самой столице. Лыжный парк Лепкальнис в Вильнюсе — это девять трасс и снежный парк с препятствиями.

Лепкальнис / D. Umbraso/LRT nuotr.

Горнолыжные курорты есть не только в столице. Например, Калита в Аникшчяй с перепадами высот до 40 метров или Снежная арена, в которой можно не только покататься на сноуборде или горных лыжах, но и вкусно перекусить.

Снежное сафари и катание на упряжках

В Литве тоже можно покататься на собачьих упряжках. Дружелюбные четвероногие друзья не откажут вам и промчат с ветерком.

Любители скорости могут отправиться на необычное сафари…на снегоходах. Такое путешествие — не только стопроцентный источник адреналина, но и уникальная возможность полюбоваться заснеженными лесными пейзажами.

Замерзшее озеро, конные бега и снежный полет

И в Литве используют озера как альтернативу привычным каткам. Прокатиться с потрясающим видом по замерзшей водной глади можно на озере Гальве.

Озеро Гальве в Тракай / Shutterstock.com

Если кататься на лощадях и в санях вы еще не готовы, можно полюбоваться красивыми рысаками на ежегодных конных бегах на льду в Дусетай. Вы удивитесь, но иногда кони на льду могут держаться гораздо лучше людей.

Любоваться можно не только лошадями, но и, разумеется, снегом. Сделать это необычным образом можно, отправившись на снежную прогулку на воздушном шаре.

С ветерком

Про сноукайтинг мы уже писали. А как насчет катания под парусом по льду на санях? Такой вид кайтинга можно опробовать на льду Куршкого залива, когда лед будет достаточно крепким.

Если вы боитесь не справиться с парусом, но поймать ветер все-таки хочется, отправляйтесь на необычные америкно-снежные горки в Лепкальнис или Калита. На хорошо управляемых санях, на трассе со множественными поворотами можно разогнаться до 50 км в час.

Латвия



В Латвии тоже можно покататься на санях с конной упряжкой. Стоить это будет даже чуть дешевле — всего 30 евро. Удовольствие то же. На прогулку по сказочным лесным тропам с собой можно взять семью, друзей или случайных попутчиков. Всего в санях могут разместиться с комфортом 3 человека.

Прогулка по болотам и национальным паркам

В европейских странах почти не осталось естественных болот, но в Латвии их достаточно и по ним можно гулять. Для зимних снежных прогулок подойдет Кемерское болото с маленькими озерами, Дуникское, в котором есть самая длинная болотная тропа в Европе, и Стиклские болота с красивыми пейзажами.

Более привычным местом для прогулок зимой станут национальные парки — Гауйский, Кемерский, Разнас и т.д.

Бегом, бегом

Беговые лыжи — обязательная часть зимней программы. Рельеф Латвии очень подходит для этого вида спорта, который доступен даже для жителей столицы. Ездить далеко не придется. Прямо в центре Риге есть лыжная трасса в парке Узварас. Кроме того, почти в каждом регионе страны есть трассы для беговых лыж и горнолыжные трассы.

Латвийские Альпы

Несмотря на то, что Латвия далеко не самая гористая страна Европы, горнолыжных трасс тут немало. Покататься можно в Видземе, Курземе и Латгале.

Латгале / Shutterstock.com

Одна из самых популярных лыжным трасс у латышей — Жакаркалнс на берегу Гауи. Трасса открыта с 12:00 до 21:00. Достаточно, чтобы накататься. Одна из самых высоких трасс находится на склоне Гайзинькалнс, а самой длинной считается трасса Озалканс — до 500 метров.

На самом высоком холме Аугшземской возвышенности тоже уютно уместилась горнолыжная база Eglukalns, которая работает 7 дней в неделю до 20:00. Самая сложная трасса — 220 м, перепад высот 40 метров. На территории базы ест также трасса для тьюбинга.

Покататься на сноуборде или горных лыжах в Латвии можно также в Reiņa trase. Трасса подходит как для новичков, так и для опытных спортсменов. Здесь же можно остаться на ночь и насладиться незабываемым снежным утром.

Боб-лягушка

Захватывающая поездка по бобслейной трассе в Сигулде. Незабываемая минута, которую можно запечатлеть на телефон и разделить с другом. Поездка на «лягушке» рассчитана на двоих человек. Для самых смелых поездка на настоящем бобе, который развивает скорость до 100 км в час. Покататься можно в выходные дни, цена спуска 10 евро на человека.



"Новая газета - Балтия"