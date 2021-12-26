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2021.12.26 14:20

Розовая рыба с руками. В Австралии впервые за 20 лет заметили редчайшего обитателя подводного мира

BBC News
BBC News Русская служба2021.12.26 14:20
Архивное фото розовой рыбы с руками, которая живет около побережья Тасмании
Архивное фото розовой рыбы с руками, которая живет около побережья Тасмании / фото KAREN GOWLETT-HOLMES/TASMANIA UNIVERSITY

Австралийским ученым впервые за 22 года удалось увидеть крайне редкую рыбу семейства брахионихтиевые. Розовая рыба с руками, также известная как Brachiopsilus, имеет необычную форму и похожие на руки плавники, которые она использует для перемещения по дну моря.

Последний раз эту рыбу видели в живой природе в 1999 году у побережья Тасмании, тогда ее заметил один из ныряльщиков. Всего в истории отмечено четыре случая наблюдения за такими морскими животными.

Эксперты считают, что этот вид семейства брахионихтиевых находится на грани вымирания, поэтому он недавно был включен в соответствующий список. Однако теперь появились новые свидетельства, что эти рыбы еще есть в живой природе.

Кадры с розовой рыбой, которая ходит на "руках", зафиксировала камера с приманкой, которую ученые установили на дне океана у побережья Тасмании в феврале этого года. Исследования велись в морском Заповеднике содружества на переломе Тасмана - он расположен на огромной территории размером с Швейцарию и известен богатым разнообразием морских животных, которые в том числе обитают на глубине до 4 тыс. метров - благодаря разлому в земной коре.

При помощи подводной камеры эксперты намеревались наблюдать за кораллами, лобстерами и различными видами рыб.

Оказалось, что представитель семейства брахионихтиевые живет на большей глубине, чем считалось ранее. Ученые были уверены, что такие рыбы обитают только на мелководье в бухтах, однако камера зафиксировала "ходячую рыбу" на глубине 150 метров.

"Потрясающее открытие"

"Это потрясающее открытие, которое дает надежду на дальнейшее выживание розовой рыбы с руками. Теперь стало ясно, что их среда обитания и распространенность шире, чем считалось ранее", - говорит автор исследования профессор Невил Барретт из Университета Тасмании.

Редчайшую рыбу в октябре этого года заметила в группе других морских животных участница научной группы, которая работала с кадрами, сделанным подводной камерой. "Я просматривала один из видеофайлов - и тут увидела, что на риф выбралась какая-то рыбка, которая мне показалась немного странной, - рассказывает Эшли Бастиансен из Университета Тасмании. - Я пригляделась - и тогда заметила ее ручки".

На кадрах видно, как 15-сантиметровая рыба выплывает из рифа после того, как ее спугнул скалистый лобстер. Похоже, что сначала ее заинтересовало происходящее, однако через несколько секунд она уплывает прочь.

"За этот короткий промежуток времени мы получили прекрасные кадры, которые позволили нам совершенно точно идентифицировать представителя этого вида и определить его размер", - сказал в интервью компании ABC профессор Барретт.

Розовая рыба с руками - один из 14 видов семейства брахионихтиевых, которые живут только около побережья Австралийского континента.

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