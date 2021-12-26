Новости

2021.12.26 10:12

В первый рождественский день в Литве – 673 случая коронавируса, скончалось 19 человек

LRT.lt2021.12.26 10:12
Отделение COVID-19
Отделение COVID-19 / E.Blaževič/LRT

Как сообщает департамент статистики, за прошедшие сутки в Литве было выявлено 673 новых случая коронавируса. По предварительным данным, в субботу от COVID-19 умерло 19 пациентов, 13 из которых не были привиты или были привиты неполностью.

Все умершие в минувшие сутки были старше 60 лет.

В настоящее время в больницах Литвы проходят лечение 1 143 человека, страдающих COVID-19, 115 из них находятся в реанимации.

14-дневный уровень заболеваемости в Литве сократился до отметки 731,3 случая на 100 тысяч жителей. Доля 7-дневных положительных диагностических тестов также немного снизилась до 10,5 процента.

С начала коронавирусной пандемии этим инфекционным заболеванием в Литве заразилось около 511,6 тысячи человек. От этой болезни скончалось 7 287 человек.

# Литва
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